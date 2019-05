Moreno: “No pretendemos ser la llave, pretendemos gobernar y hacer realidad nuestro proyecto”

El candidato de Vox a la alcaldía de Talavera, David Moreno, ha votado esta mañana en su colegio habitual, el Hernán Cortés, acompañado de su mujer y de sus pequeños hijos.

El candidato se ha mostrado muy optimista en una jornada “con un día espléndido en Talavera” y ha aprovechado para felicitar y dar las gracias “a todas las personas que están colaborando en las mesas electorales, en los distintos colegios, y animo a todos los talaveranos a que participen en estas elecciones y que ejerzan algo muy preciado que es su derecho al voto”. (PINCHA AUDIO)

Moreno ha manifestado su convencimiento de que el cambio en el Ayuntamiento sólo puede venir de la mano del proyecto de VOX que “está muy estudiado y es realizable, otros ya lo han intentado y no han conseguido nada, sería una continuidad de lo mismo, mientras que nosotros presentamos un proyecto nuevo, de cambio que no va a defraudar”.

“Talavera no puede perder más tiempo”, ha añadido tras animar a los ciudadanos a que salgan a votar, a que no se queden en sus casas. Sobre los resultados electorales, Moreno no ha querido dar cifras pero ha asegurado que “no pretendemos ser la llave, pretendemos gobernar y hacer realidad nuestro proyecto; si hay que apoyar a alguien haremos lo que sea mejor por Talavera”.

Preguntado por cómo va a pasar la jornada, el candidato de Vox ha comentado que tiene intención de pasear por Talavera y “saludaremos a nuestros vecinos” y con respecto al fin de la jornada y al momento en el que se empiecen a conocer los resultados, Moreno ha comentado que “estaremos en la sede en la Avenida de la Constitución y esperamos poder celebrar los resultados”.