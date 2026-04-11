Mondas de Talavera 2026: Guía completa para no perderte la fiesta más antigua de España

Talavera de la Reina se prepara para vivir este fin de semana los días grandes de las Mondas, una de las fiestas más antiguas de España. La ciudad ha organizado un completo programa de actos que incluye el tradicional Gran Cortejo, muestras de folclore y actividades para todas las edades, que tendrán lugar el sábado y el domingo.

Aunque se desconoce el origen exacto de esta tradición, las raíces paganas de esta fiesta se remontan a la época romana en un ritual que consistía en la veneración a la diosa Ceres, ofreciendo las “munda cerealis”, coincidiendo con la llegada de la primavera. Aunque históricamente se conoce su celebración desde el siglo XV.

El rito fue cristianizado en el año 602 d. C. El rey Visigodo Liuva II regaló a la ciudad la imagen de la Virgen del Prado, a la que desde ese momento se realizan las ofrendas. En el siglo XVI se redacta una normativa para unificar la fiesta, que también pasó a llamarse "fiesta de los toros". En la actualidad se conserva gran parte del rito romano.

El Gran Cortejo, eje central del sábado

La jornada del sábado 11 de abril comenzará a las 11:00 horas con el tradicional Encuentro Comarcano en el Ayuntamiento, que reunirá a los alcaldes de las antiguas tierras de Talavera. Una hora más tarde, a las 12:00, la Plaza del Pan será el punto de partida del XI Encuentro de Gigantes y Cabezudos, que recorrerán el centro hasta la Basílica del Prado acompañados de una charanga.

Gigantes y Cabezudos

Por la tarde, el acto más esperado, el Gran Cortejo de Mondas 2026, arrancará a las 17:00 horas. El desfile recorrerá las calles más emblemáticas de la ciudad, desde la Plaza del Pan hasta la Basílica de Nuestra Señora del Prado, donde se celebrará el simbólico intercambio de bastones en su interior.

La música será la protagonista de la noche. A las 20:30 horas, la Caseta Municipal acogerá la XI Muestra de Folclore Nacional y, a partir de las 23:00, la Plaza de la Reina vibrará con el Mondas Festival y las sesiones de los DJ’s Alba Dreid, Shega y Alex Deejay. Además, durante toda la jornada habrá un mercado de artesanía y una Feria de Turismo.

Un domingo para los más pequeños

El domingo 12 de abril estará dedicado al público infantil. A las 12:00 horas se celebrará un encierro infantil con toros hinchables que partirá de la calle Trinidad. Se anima a que los niños y niñas vistan de blanco con fajín azul para finalizar en la Plaza del Pan con un divertido concurso de recortes.