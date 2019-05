MARTÍNEZ: "Liberaría sólo a la mitad de la Corporación y reduciría las asignaciones a los grupos políticos"

La candidata de XTalavera a la Alcaldía de Talavera de la Reina, Eva Martínez, se ha marcado como propósito, si gana las elecciones municipales del 26 de mayo, que las liberaciones de los concejales de la Corporación y el personal de confianza en el Ayuntamiento se reduzcan a la mitad.

Una medida que los concejales no adscritos, Carmen Aceituno y Juan Pedro Ayuso, solicitaron varias veces sin éxito durante la actual legislatura y que han incorporado al programa electoral de XTalavera, de cuya candidatura también forman parte tras abandonar Ganemos Talavera y crear la nueva formación política.

Para Martínez, en una entrevista a Europa Press, no puede ser que trabajos que, en algunos casos pueden ser hechos por personal del Ayuntamiento, sean realizados "por personal a dedo", como tampoco que el trabajo administrativo de los grupos "lo haga gente que ni siquiera va en las listas de los partidos y que no ha sido elegida por la ciudad".

En cuanto a liberaciones, "no liberaría a más de la mitad de la Corporación y reduciría las asignaciones a los grupos políticos", lo cual, ha calculado, supondría un ahorro aproximado de 400.000 euros al año.

Otra medida urgente sería para Martínez revisar los compromisos adquiridos por la anterior Corporación y "hacer caso al servicio de Intervención".

Al respecto, ha asegurado que hay que cumplir con la palabra dada a terceros y aunque no está de acuerdo con algunas cosas que haya hecho Jaime Ramos (PP), "ha sido el alcalde y no hay que generar más gastos con denuncias, que bastante negro está el horizonte en ese sentido".

REVISIÓN DE CONTRATOS Y BAJADA IMPUESTOS

Esto no quiere decir, para Martínez, que no vayan a revisar "contratos costosos y eliminar gastos superfluos", para conseguir que los ahorros tengan repercusión en la ciudadanía y en las empresas con nuevas ordenanzas fiscales.

"Reducir el IBI y las cargas fiscales a las empresas en consonancia a esos ahorros para que la gente tenga más dinero en sus bolsillos y dar facilidad a las empresas para realizar contratos de calidad", ha señalado.

Aun así, la candidata de XTalavera cuenta con que habrá que revisar todos los contratos que no supongan beneficio para las arcas del Ayuntamiento como la ORA o la grúa municipal, los cuales, ha insistido, ya han sido advertidos por el servicio de Intervención y cuyas recomendaciones "han sido ignoradas por el gobierno de Ramos para poder bajar impuestos como el IBI, el ICIO, el IAE o las basuras".

En relación al IBI, además, tendría en cuenta las rentas de la unidad familiar para su posible revisión a la baja, también de los diferentes colectivos con circunstancias especiales, como pueden ser pensionistas, familias monoparentales o familias numerosas.

Igualmente la reducción del impuesto de circulación según el menor nivel de contaminación del vehículo, o la eliminación de las tasas deportivas de aquellas instalaciones que "no estén adecuadas para un uso en perfectas condiciones".

Por otra parte, la candidata de XTalavera ha defendido sus medidas en materia de empleo, orientadas hacia las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), el sector agroalimentario y el cuidado a mayores y personas dependientes, poniendo énfasis en dar un impulso a la II Fase de Torrehierro para la ampliación de la oferta de suelo industrial, así como la agilización de los trámites administrativos para la creación de empresas y programas de ayudas para la creación de cooperativas de trabajadores para cuidado y mantenimiento de los parques y jardines; cooperativas de ayuda a domicilio; servicios a mayores y dependientes; además de las cooperativas agroalimentarias.

Incorpora las tecnologías para aprovechar el teletrabajo para publicitar la ciudad "como un lugar con mucha calidad de vida en la que puede florecer este nuevo modelo productivo y en la que se pueden ubicar empresas de sectores punteros en la actualidad, como los e-sports".

"TALAVERA ESTÁ HECHA DE RETALES"

En urbanismo, Martínez ha apostado por un "plan de homogeneización de las obras" ya que, a su juicio, "Talavera parece estar hecha de retales, un collage en el que se mezcla gresite, hormigón, azulejos y con muy pocas zonas verdes", a lo que añade un plan de asfaltado integral para y la creación de "nuevos bosques urbanos para ser una ciudad más verde".

En el corto plazo, su prioridad es la accesibilidad y la movilidad sostenible, anteponiendo en los diseños al peatón y a la bicicleta, junto a una apuesta por "la peatonalización total del primer recinto amurallado de la ciudad y un plan de racionalización de las zonas de carga y descarga para toda la ciudad".

También propone ampliar la partida presupuestaria de juventud hasta un 2 por ciento mínimo del presupuesto. Los jóvenes talaveranos necesitan saber "que se cuenta con ellos y que el Ayuntamiento es un lugar en el que se les puede facilitar sus propuestas", lo cual une a la creación de un Consejo de la Infancia y potenciar el Consejo de la Juventud, para dejar de ser "un órgano de adorno".

Con esto como base, las líneas de actuación de XTalavera pasan por ayudas para la emancipación, mejora y actualización de la oferta cultural, talleres de empleo TIC para jóvenes, talleres de iniciación al arte urbano, además de las iniciativas que surjan de una mayor participación ciudadana.

Martínez ha planteado un Plan de Retorno Juvenil y una oferta cultural, con continuidad de los festivales de música, teatro y cine que se vienen organizando en la ciudad.

"Como nos gustan tanto las Mondas y creemos que son un intercambio de Cultura entre Talavera y sus tierras, queremos potenciarlas mediante la creación de un festival de música y bailes tradicionales con nuestra gran fiesta como epicentro", ha manifestado.

También quiere potenciar los proyectos en las bibliotecas municipales y la creación "de un museo de Talavera y sus tierras que atraiga a más personas".

"INTENTAR CONTENTAR A TODOS NO ES BUENA GESTIÓN"

Como candidata a la Alcaldía, Martínez tampoco olvida la "desidia del gobierno del PP" pues, en su opinión, "intentar contentar a todo el mundo no es buena manera de gestionar el Ayuntamiento de Talavera".

Sobre sus adversarios políticos de cara a las municipales, quiere pensar que todas las personas que se presentan a unas elecciones, encabezando una lista o no y desde cualquier alternativa política, lo hace "por un interés general y ya sólo por eso merecen el mayor de los respetos".

Si bien, es de la opinión de que Talavera necesita renovación y eso es algo que "no pueden ofrecer las personas y equipos que llevan toda su vida, por corta que sea, participando de la política que nos ha conducido a esta situación".

PSOE GANA EN VOTO Y PP REPITE BATACAZO

Más claro tiene todavía su pronóstico electoral, según el cual, el PSOE ganará en número de votos y el PP repetirá "su batacazo electoral del pasado 28 de abril". "A partir de ahí, todo son incógnitas", ha dicho Martínez.

Y teniendo en cuenta su vaticinio, da por sentado que habrá que llegar a pactos, por lo que en el caso de XTalavera, no pueden darse "el lujo de establecer líneas rojas por la situación crítica actual de Talavera". "Quien lo haga no estaría mirando por el bien de nuestra ciudad o se estaría dejando llevar por órdenes que no salen desde nuestro municipio", ha reiterado.

Eva Martínez quiere "diálogo y consenso" pues piensa que la campaña del miedo al distinto "hay que dejarla atrás". Hay que pensar en positivo, con valentía y desde la más absoluta transparencia, la viabilidad, el realismo y la sostenibilidad de los proyectos. hí nos van a encontrar todos aquellos que quieran pactar por Talavera", ha precisado.