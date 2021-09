Marlaska felicita a las FFSS por la detención de los presuntos autores de la agresión de Velada (Toledo)

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha felicitado hoy a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la detención ayer de dos presuntos agresores del joven de Velada que fue atacado en las fiestas de la localidad de Velada, por su condición sexual.

Al hilo de unas declaraciones, realizadas por el Ministro sobre el caso de la falsa agresión de Madrid, Marlaska ha insistido en que no se trata de "banalizar" los delitos de odio, ni individualizarlos sino de ver que "los delitos existen". "Ayer por ejemplo se practicaron, y hay que agradecer el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la detención de los presuntos autores de un delito también de odio que se produjo este fin de semana pasado. Quiero decir que no es uno. Es una realidad de hechos suceptibles de ser clasificados como delitos de odio lo que nos ha preocupado, lo que nos preocupa, y lo que nos debe seguir preocupando".

El titular de Interior ha insistido en que no se trata sólo de un hecho individual "no banalicemos, no individualicemos. Son desgraciadamente muchos hechos y por lo tanto es un compromiso de la sociedad, debe serlo, hacer todo lo imprescindible y necesario para, vuelvo a decir, prevenir, en caso de que se produzcan, responder adecuadamente a esos hechos y, sobre todo, proteger a la víctima y que las víctimas se sientan seguras".

El Ministro ha insistido hoy en la importancia de "no banalizar" los delitos de odio, una "lacra" que ha dicho que hay que afrontar debido al incremento de denuncias en los últimos años, en un diez por ciento; denuncias que, según ha indicado Marlaska, no son ni el 20 por ciento de las agresiones que se producen.