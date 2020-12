“¡Madre mía! ¡qué bien! ¡qué nervios!. Ayer lo vivimos raro, incrédulos, no nos lo creemos todavía. Es una sensación muy extraña, muy... ¡joder nos han dado una estrella! Jajaja, ¡qué guay!”. De esta manera, Carlos Maldonado manifiesta su satisfacción tras conseguir este lunes, 14 de diciembre, su primera estrella Michelín.

“Estamos muy, muy contentos, muy orgullosos pero no sabemos que es una estrella, ¡madre mía!”.

Maldonado descubrió su pasión por la cocina de la mano del talent show de rtve MasterChef, concurso que ganó en su tercera edición y en el que fue elegido como el mejor concursante de cuantos han pasado por ese plató.

“Realmente yo empecé con MasterChef -nos cuenta- yo no tenía ni idea de lo que era la cocina y Masterchef fue un trampolín enorme que me ha ayudado hasta el día de hoy. Es más, una cosa es la televisión, por decirlo de alguna forma, esa confianza que tengo con los presentadores, pero cuando tengo un problema acudo a Pepe, a Samantha, a Jordi... y ellos de modo profesional me dan consejos me echan un cable o sea que no es solo de la televisión sino que realmente estas personas son unos profesionales como la copa de un pino y cuando no están grabando están en sus los restaurantes peleando. Son muy buena gente”.

Sobre la importancia que esta estrella puede tener para Talavera, dada la situación de crisis económica en la que se encuentra, Maldonado cree que “ahora mismo, España está pasando por una situación un poco compleja y Talavera no venía de estar en muy buen estado de salud económica, por decirlo así. Esto está tocando muchísimo a Talavera, a mi tierra, a mi gente, y es un placer haber traído una estrella aquí, pero realmente es el principio y, como siempre digo, nunca ha sido un objetivo si no una consecuencia del trabajo, de arroparme de mi gente, de mi tierra. Saldremos de ésta”.

En cuanto a Raíces, el restaurante seguirá estando en Talavera porque “no dejaré Talavera nunca, nunca la he dejado y nunca la voy a dejar. Ahora mismo Talavera es el hilo conductor del sentido de Raíces”.

Recuerda Maldonado que “a nosotros, nos pilló esto del Covid en plena reforma, nos metimos en un lío muy gordo, porque tomamos todo lo que teníamos y metimos todos los huevos en una cesta por decirlo de alguna forma. Mi padre siempre me ha dicho 'reparte los huevos por varias cestas no vaya a ser que se te caigan y la liemos'. Pues en este caso metimos todos los huevos en una cesta apostamos por el crecimiento. Un día, 2 de marzo, empezamos la reforma, el 19 se inauguraba y el día 14 nos confinaron. Hemos ido mal económicamente, nos ha costado muchísimo, hemos estado en los límites y de repente pues dijimos: “equipo estamos en la mierda. ¿Hacemos hamburguesas que también son nuestras raíces, el food truck?” y ellos dijeron como leones “¡hacemos hamburguesas!” y no solo eso sino que Talavera respondió de forma enorme y ha sido lo que nos ha mantenido vivos; esas hamburguesas y ese concepto del Círculo”.

El mediático chef comenta que será desde Círculo desde donde se realicen las 50 cenas “que vamos a repartir con el sorteo de los Alfares”.

En cuanto a los precios, actualmente asequibles, Maldonado asegura que “tenemos precios lo más ajustados posible, sabemos dónde estamos. Estamos en Talavera, además con el momento que estamos pasando y creo que todos nos debemos ajustar y pelear. Ahora mismo peleamos el doble y ganamos la mitad jajaja. Son momentos de ello y sobre todo de mirar hacia el futuro con energía, ganas e ilusión, que es lo más bonito”.

¡Grande Carlos! desde COPE nuestra más grandísima felicitación