“Estoy aún que no me lo creo”. Son las primeras palabras que recogemos cuando llamamos a Mª Ángeles Moreno, madre de Marco, el pequeño talaverano enfermo de leucemia que ya tiene donante para el trasplante de médula que necesita.

“Estoy con la piel de gallina todavía desde que me contaron la noticia, porque era una noticia tan ansiada, tan deseada y tan esperada, y en el último segundo, porque ayer se cerraba la búsqueda, apareció ese milagro y estoy agradecida al máximo”.

Así ha relatado como ha recibido la noticia: “han sido meses angustiosos esperando esa llamada que no se producía. Y justo el día que se cerraba esa búsqueda, porque no había tiempo, el tiempo se había terminado, nuestra oncóloga, Nerea Domínguez, nos llama por teléfono y nos dice que se cierra el plazo con una gran noticia, porque cerramos el proceso con la mejor noticia del mundo y es que había aparecido ese donante qué es compatible 100% con mi hijo y que le va a dar la vida”.

“Es un cordón umbilical de una mamá -cuenta Moreno- que en el momento de dar a luz decidió donar su cordón, un cordón umbilical que se iba va a desechar, porque si no lo dona se tira la basura”.La mamá de Marco se emociona cuando habla de esa otra madre porque “gracias a esa decisión, ese día dio vida a su hijo pero ahora, tiempo después, va a dar vida a mi hijo y me emociono al contarlo porque no hay palabras”.

Moreno hace extensivo el agradecimiento a todas las personas que se han implicado en esta búsqueda, bien como donantes o bien compartiendo la noticia, “porque gracias a todos y a cada uno de ellos hoy celebramos la vida, gracias a ellos tenemos eso que tanto mi pequeño y todos, los que estamos en este lado de la vida, necesitamos”.

Encontrar un donante de médula con ese grado de compatibilidad es muy difícil “es tan complicado y que en el último segundo haya aparecido pues... estamos deseosos de que se produzca y que por fin pueda volver a casa para poder disfrutar de él todo lo que la enfermedad nos ha privado”. Mª Ángeles Moreno ha concluido con un deseo “ojalá que todas las personas se animen a seguir donando porque hay muchas familias que están en nuestra situación y que merecen una oportunidad como la que hoy está recibiendo mi hijo, gracias a todos de corazón”.