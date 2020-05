Los periodistas piden información veraz a gobiernos e instituciones y lamentan la censura

"Sin periodistas no hay periodismo y por tanto no hay democracia" Los periodistas recuperan este viejo lema que está hoy más vigente que nunca para denunciar las malas prácticas en torno a la información. En un comunicado reivindican un periodismo veraz, riguroso, plural e independiente.

Reproducimos a continuación el contenido íntrego del comunicado que ha hecho público la Asociación de Periodistas de Talavera-Toledo en esta jornada en la que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

"Lo primero, queremos unirnos al dolor de las familias que han vivido la pandemia de COVID-19 desde la pérdida de sus seres queridos en las duras circunstancias en las que se ha producido y que han afrontado con enorme entereza y responsabilidad. Especialmente a las de nuestros compañeros periodistas.

Nos unimos también al aplauso general hacia los trabajadores del sector sanitario y de las residencias de mayores que han trabajado en primera línea incluso exponiendo sus vidas y las de sus familias.

De igual manera hacia los farmacéuticos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos municipales y voluntarios en distintas agrupaciones y organizaciones que se han volcado en el servicio a la sociedad.

Queremos también agradecer el trabajo de profesionales de muy diversos sectores que han hecho posible el abastecimiento de todas las necesidades de la población. Y en definitiva a todos los que han continuado trabajando en el ámbito que fuere para dar servicio a todos los ciudadanos.

A la sociedad en general por su ejemplo de civismo y solidaridad.

Dicho esto, queremos hoy aplaudir con fuerza a unos profesionales que también han estado ahí en esta situación: los periodistas, compañeros que han trabajado muy duro estos días.

Hoy queremos levantar la voz, con contundencia, para defender el derecho que tenemos todos los ciudadanos a una información veraz, rigurosa e independiente tal como recoge el artículo 20 de nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y son los periodistas los que la hacen posible.

Estamos contra las obstrucciones y la censura de cualquier índole incluida la autocensura y abogamos por una información libre. Denunciamos la falta de transparencia, las presiones y las informaciones sectarias vengan de donde vengan y luchamos por el rigor y la verdad.

No hay mejor manera de luchar contra los bulos y la mentira que la transparencia, los datos y la verdad. Por ello instamos a las administraciones públicas, a las instituciones a proveer toda aquella información que se demande. Solicitamos que la normalidad vuelva a las ruedas de prensa con preguntas directas y no a través de whatsapp. Es el periodista el experto en información y una sociedad mayor de edad no necesita tutelas. Pedimos a la sociedad que se una a nuestra reivindicaciones para reconstruir nuestro país desde el respeto a la pluralidad.

Nos unimos al Manifiesto de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que puedes leer aquí y en el que se pide que “ante la incertidumbre y el miedo a lo desconocido que ha provocado el coronavirus, necesitamos más libertad de prensa que nunca. Los gobernantes deben responder con la máxima transparencia a la hora de informar de lo que está pasando y de rendir cuentas de sus decisiones. Los periodistas debemos reforzar el primer y más importante compromiso de nuestro oficio: la búsqueda de la verdad, con independencia, rigor, honestidad y lealtad a los ciudadanos.

La FAPE alerta de que la precariedad laboral y salarial es un claro impedimento para el desarrollo pleno de la libertad de prensa, ya que crea inseguridad e indefensión de los periodistas ante las presiones de los poderes.

La “ley mordaza” sigue en vigor sin que los partidos hayan logrado ponerse de acuerdo para su derogación, en una muestra del escaso interés que tienen en reforzar el libre ejercicio del periodismo”.

En nuestra lucha nos unimos y respaldamos las exigencias de nuestros compañeros gráficos cuyo trabajo es imprescindible para la información de calidad.

Hoy Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Libertad de prensa invitando a reflexionar y a “fomentar la libertad en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática".

“La libertad de prensa y el libre flujo de la información son necesarios para exigir la rendición de cuentas de los líderes y el cumplimiento de sus promesas. Los medios, incluyendo aquellos en Internet, son nuestros ojos y oídos. Todos nos beneficiamos de la información que proveen… No obstante, con frecuencia esos trabajadores son amenazados, acosados e incluso asesinados”

Ban Ki-moon.

¡Ánimo y adelante!