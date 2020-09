“Los médicos nos están pidiendo ir a la huelga en el área de Talavera porque nos tratan como a mulas”

La Junta de Personal del área sanitaria de Talavera, en la que están integrados todos los sindicatos con representación, constató por un lado “que la situación que están padeciendo nuestros compañeros es muy grave, es una situación preocupante porque cada vez tenemos más pacientes ingresados por Covid, cada vez la transmisión es mayor a la población y cada vez vemos más cerca una situación como la ya pasada solo que con los profesionales mucho más cansados, con un déficit de recursos humanos y materiales que no nos da ninguna garantía de que, lo que pueda venir, se puede afrontar de una manera razonable” ha declarado a COPE el representante del sindicato médico CESM, Jorge Curiel. (ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA)

"Es que ni siquiera contestan a los profesionales y cuando lo hacen les echan la culpa de sus decisiones como ha pasado con lo del centro de salud de la estación"

Por otro lado, y en cuanto a la gestión, el delegado asegura que sigue “el ocultismo y la falta de información absoluta; durante el verano han estado ocurriendo cosas, ha habido una planta que se ha cerrado y en la que han resultado infectados profesionales y pacientes y la gerencia ha incumplido su obligación de informar a los representantes de los trabajadores; ha pasado en el centro de salud de la estación, la gerencia no solo no nos ha informado sino que ha mentido en sus declaraciones”.

"Aquí se nos trata como mulas de carga, hasta que reviente la mula, y los médicos nos piden que convoquemos una huelga"

Según Curiel, no se les informa siquiera del número de profesionales que son positivos “nosotros sabemos que se ha contagiado mucha gente porque los propios profesionales nos llaman; yo sé que varios compañeros míos médicos están en aislamiento porque han resultado contagiados a largo del verano pero la gerencia nos lo oculta absolutamente todo”. Además ha añadido que “cómo médico de primaria ha iniciado una ronda hablando con los médicos de los centros de primaria y los centros están absolutamente desesperados, están en una situación muy grave e incluso hasta el punto de que los coordinadores tanto médicos como de enfermería se han unido para hacer un escrito de denuncia que han entregado la semana pasada y que a día de hoy no ha tenido respuesta por parte de la gerencia. Es que ni siquiera contestan a los profesionales y cuando les contestan les echan la culpa de sus decisiones como ha pasado con lo del centro de salud de la estación, donde la gerencia contestó diciendo que se cerrara el centro y la propia gerencia sale negando que ha dicho eso y dejando los trabajadores a manos de todos los ciudadanos que indignados clamaban, cuando son los únicos responsables de que no haya medios al igual que nuestros gestores políticos que no han hecho sus deberes”.

"Cada vez tenemos más pacientes ingresados por Covid y cada vez vemos más cerca una situación como la ya pasada solo que con los profesionales mucho más cansados"

El delegado prosigue diciendo que “la situación ya te digo que es muy, muy, muy complicada porque el problema es que muchos profesionales no han podido disfrutar de sus vacaciones cuando no eran un lujo sino que se necesitaban para descansar, para poder recuperarse después de lo que habían pasado. Aquí se nos trata como mulas de carga, hasta que reviente la mula que es lo que está pasando a día de hoy y va a haber muchas más bajas. A mí, ahora mismo, los médicos del área integrada de Talavera lo que nos están pidiendo es que convoquemos una huelga indefinida para que esto se solucione, porque ellos no quieren abandonar a sus pacientes pero lo que tampoco quieren es ser víctimas de esta gestión irresponsable y de esa falta de recursos que pone en peligro tanto la vida de las pacientes como de los profesionales”.

Ha habido un requerimiento de Inspección de Trabajo “que nos da la razón y le dice a la gerencia que haga las valoraciones de riesgos de todos los puestos y que reparta adecuadamente el material de protección a todos los profesionales y resulta que están dando una mascarilla para toda la semana”. La Gerencia, según Jorge Curiel, no ha adoptado ninguna de las medidas que inspección de trabajo le está requiriendo. Por eso ayer, la Junta de personal acordó “emitir una serie de escritos para que el gerente justifique inmediatamente su actitud y nos dé un calendario de las actuaciones que va a adoptar con urgencia porque si no nos obligará a acudir a instancias superiores y a poner esto en manos incluso de los tribunales porque en la situación no da para que estemos jugando con la salud de profesionales”.