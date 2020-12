Más de 20 comerciantes de la calle Corredera del Cristo y plaza del Reloj han enviado una carta a la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García, pidiendo que se restaure el tráfico rodado en la zona durante toda la semana y el aparcamiento de vehículos para poder subsistir y que sus clientes puedan acceder con sus vehículos.

"Habría que llegar a un punto intermedio, porque no se puede desvestir a un santo para vestir a otro"

En "Mediodía Cope Toledo" hemos hablado con Diego Gómez, gerente de la Casa de la Iglesia " La verdad es que el aparcamiento ha estado funcionando muy bien y reactivó bastante el comercio. Pero ahora de buenas a primeras nos lo han quitado, es verdad que para echar una mano a los hosteleros, pero solo hay que darse una vuelta por aquí para ver que la mitad de los días no ponen las terrazas porque no hay afluencia de gente. Habría que llegar a un punto intermedio, que se pueda compaginar los comercios con la hostelería y todos saliéramos beneficiados porque al final desvestir a un santo para vestir a otro no es la solución".

"Nosotros apoyamos el cierre desde el mediodia del sábado, ahora cierren desde el viernes y nos quitan aparcamientos"

Ante esta propuesta, la portavoz del gobierno de Talavera, Flora Bellón aseguraba hace unos días que le había sorprendido esta solicitud porque aplaudieron esta medida de cerrar el tráfico rodado durante los fines de semana, hace ya dos años. Sin embargo, Diego aclara los términos: "Nosotros apoyamos la medida porque en principio iban a cerrar sólo sábado a mediodía y domingo, pero ahora se han desmarcado cerrando el viernes. Nos quitan un día, que se nota bastante y además nos han cerrado el aparcamiento". Asegura que el ayuntamiento ha intentado echar balones fuera "Han realizado un comunicado, echando balones fuera, diciendo que aquello lo hizo el PP. Pero nosotros no queremos meternos en ese tipo de historias, lo que queremos es que nos dejen trabajar libremente, que no nos den, pero que no nos quiten".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA.