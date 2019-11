Down Talavera pone en marcha en esta ciudad el Servicio de Capacitación financiado por la Consejería de Bienestar Social y el Fondo Social Europeo (FSE) bajo la coordinación de la Federación Down Castilla-La Mancha.

El servicio de capacitación de Down Talavera nace con el objetivo de favorecer la autonomía y la vida independiente de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales en diferentes aspectos de sus vidas, a través de una metodología de planificación centrada en la persona, en la que cada individuo formula sus planes y metas, empoderando de este modo a la persona en la toma de decisiones y en la elaboración de su proyecto de vida. Este nuevo servicio capacitará a las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales en competencias clave para el desarrollo de su vida, tales como: Habilidades adaptativas, habilidades sociales, comunicación, actividades básicas de la vida diaria, habilidades académicas funcionales, formación socio laboral, etc. El servicio de capacitación surge para dar respuestas y alternativas a las personas con discapacidad intelectual una vez terminada su etapa educativa, fomentar su inclusión social y laboral y potenciar su autonomía en todos los ámbitos de su vida: personal, social y laboral.

Down Talavera nace mediante la agrupación de padres de personas con síndrome de Down y con otras discapacidades Intelectuales, profesionales implicados con el colectivo, colaboraciones y apoyos de asociaciones relacionadas con el ámbito de la discapacidad en Talavera de la Reina, con un fin común, que es dar respuesta a las necesidades de éste colectivo, incrementando su bienestar social y calidad de vida, así como el de sus familias.

Objetivos Down Talavera

Favorecer la inclusión de los niños con S.D. y otras D.I. dentro de la comunidad escolar en particular, y en su entorno social en general.

Participar en iniciativas encaminadas a mejorar y completar la formación de personas con S.D. y otras D.I. para su posterior integración en el mercado laboral, así como las dirigidas a la adopción de medidas orientadas a la inserción en la vida adulta y fomento del empleo de estas personas, apartado en el que se incluiría este proyecto.

Para más información: 652 49 29 89 o administracion@downtalavera.org