Talavera y la comarca se ha convertido en cantera de grandes campeones del karate. Sandra Sánchez, Raúl Cuerva.... y siguiendo su rastro encontramos a la joven de 20 años, Andrea García de Lagartera que se proclamaba este domingo en Málaga, campeona de karate en la categoría de cadete-Junior Sub-21 (categoría 55 kilos). En "Herrera en COPE Toledo" hemos tenido la oportunidad de hablar con la joven deportista y también con el alcalde de Lagartera, Sergio Alía, quien en pocas horas organizaba un emotivo recibimiendo a la campeona en el ayuntamiento de la localidad.

No es la primera vez que Andrea recogía el resultado de sus esfuerzos en una disciplina en la que empezó con tan solo 4 años. Con 15 años en 2015 se convertía en campeona de España de karate en la categoría de cadete de menos de 54 kilos. Pero sin duda este nuevo reconocimiento ha sido especial "Ya estoy más tranquila y muy orgullosa de todo el trabajo realizado ". No ha sido fácil, sobre todo este año "es un deporte minoritario y no sólo depende de tí y necesitamos muchas horas para que todo salga bien. Además con el coronavirus, todo ha sido más complicado, no hemos podido tener contacto y los entrenamientos han sido muy diferentes".

"Un triunfo que ha querido dedicar a su tío Germán fallecido hace siete meses"

Andrea ha querido dedicar este triunfo a su tío Germán, recientemente fallecido "Fueron momentos muy emocionantes, se lo he dedicado a mi tío German que falleció hace justo hoy, siete meses".

La joven deportista admira profundamente a la talaverana y campeona del mundo de kata femenino, Sandra Sánchez, con quién compartió gimnasio "Nos llevamos superbien, hemos nacido en el mismo gimnasio en Talavera y hemos estado juntas muchas veces".

Por segunda vez, Andrea era recibida por sus vecinos y el ayuntamiento. El alcalde, Sergío Alía, se dió mucha prisa para organizarlo todo "Desde el primer momento hemos querido apoyarla desde el ayuntamiento y el domingo no pudimos ir a Málaga, por el coronavirus, pero estuvimos viendo la final y hablando con sus padres. Se lo merece por su trabajo y sus valores. Es toda una campeona".

"El alcalde lanzaba un mensaje a la Junta para que sea reconocida al Mérito Deportivo"

Orgullosos sus vecinos y agradecida ella por el apoyo recibido: "Muchísimas gracias a todos mis vecinos por el apoyo que me dan, creo que ningún pueblo ha hecho tanto por mí y por un deporte que es minoritario".

Aprovechaba el alcalde para lanzar un mensaje al gobierno de CLM "Quiero hacer un llamamiento al gobierno regional para que Andrea sea reconocida al Mérito Deportivo. Se lo merece por el trabajo que lleva haciendo durante muchos años y por los logros conseguidos este año 2020".

En dos semanas vuelven a Málaga a la final de la liga nacional "Intentaremos otra vez ganar". Mucha suerte¡¡¡¡

ESCUCHA LA ENTREVISTA: