La JBL presenta su programación de verano y el campamento urbano de teatro

Como cada año al llegar el final del curso escolar y siguiendo la temática del año pasado “AÑO REMEMBER- AÑO 15”, la Escuela de Teatro y Cine “Joaquín Benito de Lucas” de Talavera presenta la programación de verano que se va a desarrollar a lo largo de este mes de junio y que comienza este próximo domingo, 16, hasta el último domingo del mes, 30 de junio.

Son un total de diez obras para todas las edades y gustos que se representarán en el llamado “Patio de S. Agustín” a la espalda del Museo Ruiz de Luna (entrada por el Arco de Pescaderías), en el Centro Cultural Rafael Morales y en el teatro Victoria, según el siguiente calendario facilitado por la Escuela:

Domingo 16 "Verano azul"- 21h - Patio de San Agustín - 3€

Sábado 22 "Fraggle Rock"- 12h - C. C. Rafael Morales - 3€

Sábado 22 "Los Pitufos" -20h- C. C Rafael Morales- 3€

Domingo 23 "Siempre me pasa lo mismo" - 22h - Patio de San Agustín - 5€

Martes 25 "Barrio Sésamo" - 20h - C. C. Rafael Morales- 3€

Miércoles 26 "Lisístra-trans" - 22h - Patio de San Agustín - 5€

Jueves 27 "De islas, volcanes y ternura" - 21.30h- Patio de San Agustín - 3€

Viernes 28 "Muévelo" - 22h - Patio de San Agustín- 5€

Sábado 29 "La vuelta al mundo" - 21h- C. C. Rafael Morales- 3€

Domingo 30 "La casa Bernarda Alba" 20h - Teatro Victoria - 5€

LAS ENTRADAS SE VENDERÁN en la escuela JBL (c/Joaquina Santander, 32) las siguiente horas para no interrumpir el ritmo de las clases. De lunes a viernes de 16h a 20h a partir de este viernes 14 de junio.

La JBL pone en marcha un año más, en el mes de julio, su “Campamento Urbano” con el teatro como base para niños y jóvenes de ocho años en adelante según la siguiente información que ofrece la escuela..

Un campamento de verano ideado para: -quienes quieren descubrir y emocionarse con el teatro e indagar en los entresijos del mismo -aprender a expresarse y a comunicarse -pasar unos días divertidos con nuevos amigos

¡APRENDIZAJE, DIVERSIÓN, AMIGOS Y TEATRO! Con video y fotos de recuerdo.

Una manera lúdica y práctica de mantener un primer contacto con el teatro y la interpretación. Un campamento donde los jóvenes podrán disfrutar de talleres de creación, interpretación, improvisación, historia del teatro, expresión corporal, cuerpo y movimiento, danza teatral, voz, esgrima y vestuario y maquillaje.

¡CON REPRESENTACIÓN FINAL! y visitas a espacios teatrales de la ciudad.

Además, podrán disfrutar de encuentros con profesionales del medio para conocer su experiencia y todos los beneficios que tiene el teatro en los distintos ámbitos sociales.

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

Este año ampliamos la franja de edad (a partir de 8 años) para que más gente pueda disfrutar, en nuestra propia ciudad, de una gran oferta de disciplinas, actividades y experiencias dentro del campamento de teatro.

¡LLÁMANOS O ESCRÍBENOS E INFÓRMATE!

Si estás interesado, tengas la edad que tengas, llámanos e infórmate sin compromiso sobre todas las posibilidades que te podemos ofrecer.

CAMPAMENTO DE JULIO INFANTIL/JUVENIL: A partir de 8 años Horario: De lunes a jueves de 10h a 14h Lugar: Escuela de Teatro y Cine JBL (C/ Joaquina Santander, 32)

Opciones de calendario: 2 semanas: (del 1 al 11), (del 8 al 18) o (del 15 al 25) 3 semanas: (del 1 al 18) o (del 8 al 25) 4 semanas: (del 1 al 25) Web: www.escuelateatrocinetalavera.com Mail: escuelajbl@hotmail.com - escuelajbl@gmail.com Whatsapp o llamadas: 607553342 Facebook: @EscuelaJBL Instagram: @escuelajbl