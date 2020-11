"Insultante" presupuesto de la JCCM para la ciudad, según la Plataforma S.O.S. Talavera

La Plataforma ciudadana S.O.S. Talavera ha lamentado en un comunicado que la Junta de Comunidades no haya destinado ni un euro a Talavera de la Reina en su presupuesto para el 2021. Lo que aparce son partidas que ya se habían incluido en otros presupuestos pero no llegaron nunca a ejecutarse. "Es insultante"

"Las partidas presupuestarias que ha presentado este año 2020 la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para Talavera de la Reina ya fueron presupuestadas en años anteriores con el agravante de no haber sido nunca ejecutadas, por lo que no habrá ningún tipo de nueva inversión pese a la larga lista de carencias y necesidades urgentes de Talavera enumeradas, por ejemplo, en el documento Pacto para la Recuperación de Talavera de la Reina y sus comarcas (presentado en 2018). No se había visto un presupuesto tan humillante para esta ciudad desde los 1.400 euros de la expresidenta Cospedal a Talavera de la Reina.

La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha lo ha vuelto a hacer. De nada sirvieron aquellas promesas de la famosa «lluvia de millones para Talavera y sus Tierras» de hace ya casi 5 años ni el «Plan 222» de ayudas a nuestra ciudad en la que tampoco aparece por ninguna parte los 2,2 millones de metros cuadrado de suelo industrial. Nada se sabe de la construcción de la Plataforma Logística de vital importancia para Talavera de la Reina. De los 113 millones de euros destinados en los presupuestos de la comunidad a la provincia de Toledo, sólo 3,1 millones de euros están destinados a la ciudad para la rehabilitación de la fachada de la Residencia de Mayores Virgen del Prado, el cerramiento de la variante sur, y un primer estudio para el centro de tecnificación de Piragüismo. Unas INVERSIONES YA REPETIDAS en presupuestos de años anteriores con la gravedad de no haber sido nunca ejecutadas y que se repiten una vez más como «nuevas inversiones» para unan ciudad que «ostenta» ser la ciudad con más paro de Castilla La Mancha y la 5ª de España, la cual NECESITA LA AYUDA URGENTE E INVERSIONES CONCRETAS para la recuperación de la ciudad.

Recordemos que tanto el Ayuntamiento de Talavera, como la Diputación de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, firmaron en 2018 su apoyo a Talavera de la Reina rubricando el Pacto Institucional y Social para la recuperación de Talavera de la Reina y sus comarcas.

De tal modo por parte de la administración regional, pasamos a desglosar la cantidad de 0 EUROS de las inversiones que recibirá Talavera de la Reina de acuerdo su compromiso firmado con la sociedad talaverana:

PARA SERVICIOS FERROVIARIOS Y DE TRANSPORTE: 0 EUROS

Recuperación del transporte ferroviario de mercancías ostentando la categoría de «estación de mercancías», desdoblamiento y electrificación de la vía, trenes directos y/o lanzaderas a Madrid competitivo con el transporte por autobús, acondicionamiento de los terrenos anexos a la estación para parking de viajeros del tren, inclusión de Talavera en el abono transporte E2 de la comunidad de Madrid.

RECUPERCIÓN DE LOS RÍOS TAJO Y ALBERCHE: 0 EUROS

Fin del trasvase Tajo-Segura, modernización de regadíos, recuperación y aprovechamiento de las riberas para uso y disfrute de los ciudadanos, caudales ecológicos de los ríos Tajo y Alberche.

INFRAESTRUCTURAS: 0 EUROS

Creación del Área Metropolitana de Talavera, desdoblamiento de las entradas y salidas, cerramiento de la variante sur (presupuestado hace 6 años, nunca ejecutado y vuelto a presupuestar), ampliación de suelo industrial.

SANIDAD: 0 EUROS (se destinan más de 40 millones de euros al nuevo hospital de Toledo)

Instalación del segundo punto de atención continuada, dotación de una segunda UVI móvil para la comarca, refuerzo de plantillas, refuerzo de la atención primaria, hemodinámica, cuidados paliativos, neonatología, modernización del instrumental y aparataje de diferentes servicios, declaración de nuestro hospital como UNIVERSITARIO (todavía no lo es), incremento de plazas especializadas, aumento de fomación especializada.

EDUCACIÓN: 0 EUROS

Grado de Veterinaria, campus universitario propio (no ser una anexo de Toledo), más y mejores carreras universitarias.

ADMINISTRACIÓN: 0 EUROS

Retorno de la subinspección de Hacienda, retorno del servicio de inspección de Trabajo, competencias de la delegación de la Junta de Castilla La Mancha para no ser una mera oficina de registro.

PATRIMONIO: 0 EUROS

Museo propio de la ciudad, recuperación de la «Casa de los Canónigos», retorno de los bienes patrimoniales de Talavera de la Reina alojados en sótanos de otros museos de la provincia.

PLATAFORMA LOGÍSTICA Y PUERTO SECO: 0 EUROS

Dotación de suelo para la implantación de plataforma logística, inversión de las administraciones para la construcción y puesta en marcha de la plataforma logística y puerto seco, ramal y parada de mercancías en la plataforma logística.

Finalmente, como recordatorio a las administraciones y en concreto en este caso a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, recordamos la firma de nuestro actual presidente de la comunidad Emiliano García-Page, como máximo responsable de esta administración. Adjuntamos nuevamente, al final de este texto, el Pacto Social e Institucional para la Recuperación de Talavera y sus comarcas y el Anexo con la enumeración de todas y cada una de las ACTUACIONES URGENTES que necesita nuestra ciudad para que, de cara al próximo ejercicio, no se olviden de las inversiones de las que carece Talavera de la Reina y repitan de nuevo «sin querer» las que ya se han presupuestado en años anteriores".