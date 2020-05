Impresionante y emotivo homenaje para Vicente Cuesta a su salida del hospital tras superar el Covid-19

El fisioterapeuta José Martínez-Carballosa, fisioterapeuta y ahora en el Hospital Nuestra Señora del Prado, ha vuelto a darnos una lección. Si hace unos días nos instaba a mantener al máximo las precauciones ante la enfermedad porque todavía sigue muriendo gente, hoy nos sorpende con un vídeo homenaje a su compañero de profesión Vicente Cuesta en su salida hoy del Hospital. En facebook, además del emotivo vídeo José le ha escrito lo siguiente:

"Si bien hace ahora dos semanas puse mi cara para denunciar la falta de prudencia y actitud irresponsable de algunos, no pocos, hoy lo haría de nuevo si no fuera porque la emoción me embarga.

Y son sentimientos encontrados al comprobar que esta vida es una ruleta, y al igual que ayer la tristeza nos inundó con la muerte del padre de nuestro compañero Tomás tras más de un mes luchando en UVI donde llegó a compartir espacio con su mujer, hoy la emoción que sentimos al ver a nuestro compañero Vicente abandonando el hospital tras un mes en UVI y un par de semanas en planta hace que afloren en nosostros muchas emociones que guardabamos dentro, muchos sentimientos encontrados, y por qué no, muchos temores...

Los sanitarios no somos súper héroes, no somos inmunes a caer enfermos, y tenemos una vida, una familia.

Os mentiría si os dijera que nunca he pensado a lo largo de estos meses que podría pasarme a mi, y el hecho de que hasta ahora no haya sido así, no es garantía de que mañana no lo sea.

Por eso, como ya en alguna ocasión escribí, el mejor aplauso que podéis darnos a los sanitarios, es el que no suena, es el poneros en nuestra piel, y actuar con responsabilidad. Ese será nuestro mejor EPI.

Pero hoy, este aplauso va por ti Vicente, de los que parecen ser eternos, por haber sido fuerte, por haber tenido la gran fortuna de haberlo superado. Y también x ti Ana, compañera, que viviste tu enfermedad en la más absoluta soledad y conciencia, sabiendo que tu marido lo hacía a metros de tí, pero en circunstancias más difíciles.

Desde aquí mi pequeño homenaje".