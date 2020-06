Hoy Carlos Herrera se ha puesto la camiseta del C. F. Talavera de la Reina para hacer su programa “Herrera en COPE”. Lo ha comentado en directo varias veces y además, cómo suele ser habitual, se ha hecho la foto y la ha colgado en su perfil de twitter con estas palabras:

De 10 a 12 “Cerámica en la camiseta del TALAVERA”

"Es increíble como puede haber dos "patrimonios de la humanidad" en una misma foto. Ja,ja ha. Gracias de parte de una socia del @CFTalavera"

(Pincha el #Audio y escucha el comentario de Herrera: "Me acabo de cambiar la camiseta, me he puesto la del Talavera de la Reina, vamos a tres camisetas por día, no me queda más remedio, y mientras tanto ya me he hecho la fotico y la estoy subiendo")

El propio perfil del C.F Talavera lo ha retuiteado y sus fans talaveranos le han dedicado todo tipo de agradecimientos. Como el de Teresa que nos ha parecido genial:

¡Qué grande es el líder!

es increíble como puede haber dos "patrimonios de la humanidad" en una misma foto. Ja,ja ha. Gracias de parte de una socia del @CFTalavera_

Herrera hace referencia a la cerámica en su tuit y Teresa, claro está, a la declaración de la cerámica de Talavera que simboliza la greca de la camiseta del equipo talaverano.

¡Gracias Herrera! Eres muy grande

Herrera va ya a tres camisetas de equipo de fútbol por programa

El C.F. Talavera es el equipo de fútbol 11 de Talavera de la Reina, "Ciudad de la Cerámica". Está en Segunda División 'B' Grupo IV. Continuación del histórico Talavera CF. "La humildad, el trabajo y la ilusión para seguir creciendo" es su lema tal como reza en su perfil de las redes sociales. .