"Hay que seguir presionando para que las sentencias se plasmen en legislación y el trasvase se vaya cerrando"

Se cumplen once años de la gran manifestación por el agua celebrada el 20 de junio de 2009 en Talavera de la Reina. La iniciativa congregó a más de cuarenta mil personas y a cientos de instituciones, organizaciones y colectivos. Una manifestación histórica contra el Trasvase Tajo-Segura organizada por la plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche. Su presidente y fundador, Miguel Ángel Sánchez, recuerda que la iniciativa surge en el año 2006, con Miguel Méndez, “porque ese año, y ya han pasado catorce, el río se quedó prácticamente seco a su paso por Talavera. No era la primera vez, ya había pasado en el año 94 en Toledo. Ante esa situación decidimos unir, aglutinar colectivos y empezar a trabajar en serio, más allá de las típicas demagogias políticas, para recuperar el Tajo y eliminar los grandes problemas que hacen que el río esté prácticamente muerto”.

Según Sánchez, tanto entonces como ahora hay dos factores fundamentales: el trasvase y los vestidos que vienen de la Comunidad de Madrid, ríos como el Jarama muy mal depurados. “Ha sido un trabajo intenso que estos últimos años ha estado más centrado los aspectos jurídicos, en Bruselas y en otros foros internacionales, para denunciar la situación del río conjuntamente con otros compañeros de plataformas de Toledo o Aranjuez para recuperar el río para este territorio, Castilla La Mancha, que tiene todos sus ríos machacados”.

Uno de los logros más importantes es la sentencia del Tribunal Supremo que exige caudales ecológicos “ahora mismo tenemos cinco sentencias muy duras contra la política de agua del Gobierno de España y de momento el golpe ha sido tan fuerte que el Ministerio está todavía viendo cómo salir de ésta. De momento nos ha presentado unos Planes de cuenca bastante malos y que no cumplen lo que dice el Supremo. Nuestra labor ahora es desenmascararlo desde la plataforma y desde todos los colectivos que ganaron la sentencia, también los Ayuntamientos de Aranjuez, Toledo y Talavera, que deben seguir peleando por lo que se consiguió incluido el Gobierno de Castilla-La Mancha. De momento no se ha conseguido nada, aunque, de alguna forma, el Ministerio está intentando modificar las reglas del trasvase, aumentar los caudales ecológicos, pero no es suficiente; hay que seguir presionando para que esas sentencias se plasmen en legislación y poco a poco ir viendo como el trasvase se va cerrando y viene agua más limpia por el Jarama y el Guadarrama, porque sin esos factores no podemos recuperar ni el Tajo en todo su cauce, ni el Alberche en Talavera”.

En aquella manifestación la ciudadanía “tomo conciencia de la situación y también las autoridades”

Ha habido un cambio muy claro en la política del Gobierno de Castilla-La Mancha en la defensa incluso criticando a un gobierno de su propio color político pero quizá ha sido Europa, quien más ha respaldado la reivindicación, “pero quién hace las leyes en España es el gobierno nacional y hasta ahora no se ha caracterizado, gobierne quién gobierne, por tener una visión más proteccionista del Tajo, al contrario -prosigue Miguel Ángel Sánchez- seguimos en la misma línea de los años 80 y 90 del pasado siglo. Este nuevo plan de Cuenca tiene que cambiar los ojos con los que mira a Castilla-La Mancha, al Tajo y a las ciudades que necesitan agua no solo para que las ríos estén vivos, sino para que tengan garantía de abastecimiento”.

La plataforma va a seguir insistiendo en todos los foros, alegando y trabajando “en toda la cuenca incluido Portugal para que cambie la situación pero es complicado porque realmente la inercia es muy fuerte. El gobierno de Pedro Sánchez es muy trasvasista, no mira al Tajo y vamos a ver si hay suerte y viene un invierno con lluvias para llenar algo la cabecera. Hay que seguir insistiendo en el nuevo proceso de planificación y buscar la unidad de las ciudades junto con la cabecera, como se tuvo hace unos años y fue la época donde quizá estuvimos más cerca de conseguir que cambiase la gestión del río”.