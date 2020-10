Ya son 91 internos y tres trabajadores, los contagiados por coronavirus en la residencia de mayores "El Lucero" de Talavera de la Reina. La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha confirmado hoy que han sido tres las personas fallecidas por el brote registrado en este centro talaverano y cuatro residentes han tenido que ser ingresados durante la tarde de este pasado martes en el Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera.

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con Paquita, la sobrina de Custodia (tercera residente fallecida por el coronavirus).

El nombre de Paquita fue de las últimas palabras que pronunció Custodia en el Hospital Virgen del Prado antes de morir, y es que, al no tener hijos, su relación siempre ha sido muy especial " Ella me quería mucho, ha muerto preguntando por su sobrina".

Custodia se encontraba bien y la familia no sabe muy bien cómo ha podido ocurrir todo tan rápido, de hecho, Paquita se enteró por una trabajadora de la residencia de la situación que se estaba viviendo en el centro "Me contó que habían hecho las primeras pruebas a los que estaban mas malitos y que el sábado se las iban a hacer a todos los demás. Pero yo estaba tranquila porque pensaba que mi tía estaba bien".

A Paquita no le comunicaron el contagio de su tía: "Llamé como siempre para preguntar por ella y me dijeron que estaba estable, ¿estable?, ¿Pues que le ha pasado?"

Fue el lunes cuando su sobrina se enteró del contagio de Custodia por casualidad, al llamar a la residencia para preguntar por su salud, como hacía habitualmente "El lunes a mediodía llamé a la Residencia para preguntar por su salud porque el viernes anterior no nos dejaron visitarla a través de las verjas, como era habitual, porque habían aparecido varios casos positivos y estaban confinados y me sorprendió que me dijeran que estaba estable cuando nadie me había llamado para comunicarme su contagio".

A pesar de todo Paquita disculpa la nula información del principio "Yo los he entendido perfectamente, en ese momento no daban abasto y estaban desbordados con tanto abuelo positivo y no les había dado tiempo a avisarme".

Por la tarde de ese mismo lunes, sí la llamaron para comunicarle que trasladaban a su tía al Hospital de Talavera "Me llamó Sandra, la enfermera, que es un encanto de chica y que siempre se ha portado con mi tía muy bien y me dijo que la iban a llevar al hospital porque parecía que le faltaba oxígeno".

"En apenas unas horas, tras su ingreso en el Hospital talaverano, Custodia murió mientras dormía"

Custodia quedó ingresada con neumonía y con los pulmones encharcados. A pesar de todo estuvo hablando con los doctores que la atendieron "La doctora Núñez me llamó y me dijo que había estado hablando con ella y que le había contado su vida y que llamara a su sobrina para irse a casa porque estaba ya bien. Pero horas después me llamaron para decirme que había fallecido".

El único consuelo de Paquita es que su tía murió tranquila mientras estaba durmiendo "Ha tenido una muerte dulce y doy gracias a Dios, porque mi tía no tenía ninguna enfermedad, pero tenía muchos problemas de ansiedad y se ponía muy nerviosa y yo sufría sabiendo que estaba sola".

"Lo más triste es que no hemos podido acompañarlo y tampoco la podemos ver ahora porque precintan el féretro"

Lo más triste es no poder haberla visto antes y después, en el tanatorio "Ahora estamos aquí, pero no podemos verla, porque al ser una muerte por coronavirus, el féretro viene precintado y no podemos abrirlo. Es lo más triste".

Para terminar, nos deja un mensaje para todas aquellas personas que todavía no respetan las medidas de seguridad "Increible que la gente aún no sea consciente y su irresponsabilidad hace que esté pasando todo esto".

