"No comparto que se celebre que no hay nadie en la UVI porque puede ser que no estén porque han fallecido"

José Martínez-Carballosa es fisioterapeuta del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y nos cuenta su experiencia en este tiempo de pandemia en el centro hospitalario “donde se han vivido situaciones muy duras y ha sido raro el día en el que no me he emocionado y me emociono contándolo. Alguna vez los EPIs que utilizábamos no solo servían de barrera para evitar el contagio, a mí me han servido de barrera emocional para que el paciente no viera las lágrimas en mis ojos porque es súper duro, creedme y mira que los sanitarios estamos acostumbrados a tratar a gente con situaciones complicadas, incluso a lidiar con la muerte, pero esta circunstancia ha superado cualquier vivencia anterior”.

Carballosa habla de sus sentimientos abiertamente y asegura que “tratar un paciente en las circunstancias que estaban, en la mayoría de los casos, sin posibilidad de comunicación, a través de los ojos, personas con mascarillas que a lo mejor te sonreían, te transmitían la sonrisa. Nosotros éramos conocedores de lo que estaba pasando a nivel nacional y a nivel mundial y ellos simplemente estaban luchando por salvar su vida”.

“Y ese sufrimiento -prosigue el sanitario- de padres, de hijos, de hermanos, sin poder comunicarse con ellos, sin poder estar a su lado, porque eso es que lo que se ha vivido y se está viviendo, el sufrimiento de quien está luchando por sobrevivir y están perdiendo en muchos casos esa batalla y que a esa pérdida personal para la familia hay que añadir el sufrimiento de no haber podido acompañar a esa persona, a mí me parece durísimo a nivel emocional, me parece devastador”.

El cierre de las dos UCIs provisionales, reanimación y el pasado viernes la UCSI (la unidad de cirugía sin ingreso) habilitadas para duplicar o triplicar la capacidad asistencial del hospital en los peores momentos de la crisis sanitaria, ha sido celebrado con alegría por el personal que durante dos meses ha trabajado sin descanso en esas instalaciones. Un trabajo cumplido, bien hecho. Pero Martínez-Carballosa quiere recalcar “que por encima de los números, que obviamente van siendo muy buenos, muy positivos, hay personas y realidades. No me gustaría que el día de mañana solo celebremos que nuestra UVI, en la que quedan dos personas con respirador, está vacía de casos positivos. Me gusta más celebrar que hace más de un mes que ninguna persona requiere cuidados intensivos, porque trasladar solo el mensaje de que la UVI ha quedado vacía es olvidar que se ha quedado vacía porque han muerto pacientes. Me parece una falta de sensibilidad sobre todo hacia los familiares porque imagínate que tú eres familiar de uno de ellos y el día de mañana te comunican que tu padre ha muerto pero estamos todos de celebración porque no queda nadie en la UVI. Ese mensaje no hay que contarlo así. Creo que hay que lanzar que el contagio es menor y que la gravedad es mucho menor y que, fruto de ello, no están llegando nuevos casos a la UVI pero no hay que celebrar como tal que la UVI un día se quede vacía porque entonces estamos olvidando los sentimientos de esas familias. Desde aquí quiero lanzar todo mi ánimo y solidaridad con todos los que han perdido un ser querido y los que aún tienen a seres queridos luchando por sobrevivir”.

“Esto es un poco una ruleta -comenta el fisioterapeuta- tan pronto tienes un día una buena noticia, cómo fue el alta de nuestro compañero Vicente Cuesta después de una larga lucha, como al día siguiente precisamente me entero que ha fallecido otro señor de los que yo trataba. Es una lluvia de emociones además contrapuestas, una situación muy difícil".

El sanitario añade que “es fundamental seguir lanzando el mensaje de que la situación ha mejorado un montón, el sistema sanitario puede abarcar ahora esos casos, que no hay el problema que nos encontramos meses atrás cuando casi se colapsó el sistema sanitario al no disponer de recursos para todos y no poder ofrecer esos recursos a todos los ciudadanos por igual, para darles la misma oportunidad para luchar por su vida. Ese fue el principal problema y a día de hoy no existe, eso sí es motivo de celebración porque los casos que se están dando no presentan la gravedad que presentaban meses atrás y aparte, en caso de darse, el sistema sanitario, a día de hoy, puede abarcarlo. Pero el virus sigue entre nosotros, es verdad que con una menor virulencia bien por las temperaturas o por cortar la red de contagio gracias al confinamiento tan severo que tuvimos, pero está ahí y no podemos despistarnos y es difícil que ese mensaje cale en la población”.

Por eso, con respecto a la gente joven, el sanitario asegura que “no sé si se nos ha trasladado bien el mensaje a la sociedad, es una opinión personal. Yo creo que, quizá con la intención de no alarmar, hemos caído en el error de quitarle importancia y esto a la vez ha hecho que el mensaje no cale. Si desde las instituciones se nos transmite una sensación de todo va bien la gente se vuelve más laxa porque total si todo va bien, si nada es tan grave para qué hay que reprimirse. Creo que eso se ha hecho mal, al igual que se lanzan campañas, bien de tráfico o contra el tabaco con imágenes duras, a nosotros se nos ha privado de muchas de esas imágenes que si hemos tenido acceso ha sido por los compañeros sanitarios que han querido mostrar esa realidad para abrirnos los ojos, pero es como que se ha querido tapar un poco para que no cunda el pánico pero para mí eso ha hecho que la gente no toma conciencia de lo que hemos llegado a vivir”.

Carballosa subió hace algunas semanas un vídeo a facebook, que se hizo viral, instando a cumplir las normas porque "todavía sigue muriendo gente"