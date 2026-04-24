Grave cornada del torero Andrés Roca Rey en Sevilla: ¿Llegará a la corrida de San Isidro en Talavera?

El momento de la cornada que recibió el diestro peruano Roca Rey en La Maestranza durante la Feria de Abril

La temporada taurina ha recibido un golpe seco y profundo. Las gravísimas cornadas sufridas por Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey, ambas en Sevilla durante la Feria de Abril, obligan a recomponer el mapa taurino de un mes de mayo que prometía grandes citas y que ahora queda seriamente condicionado por la evolución de ambos diestros.

Una cornada de 35 centímetros

El torero peruano, Andrés Roca Rey, ha sufrido una cornada con una trayectoria total de 35 centímetros en el muslo derecho, provocando una extensa rotura muscular y afectación del paquete vasculonervioso femoral. El parte médico, de pronóstico muy grave, compromete su presencia en los ruedos durante las próximas semanas.

Roca Rey afrontaba un mes de mayo especialmente intenso, con citas clave en su calendario. Peligra, por tanto, el cartel del próximo sábado 16 de mayo en la plaza de toros La Caprichosa de Talavera, donde estaba anunciado a las 18:30 horas con seis toros de la ganadería de Alcurrucén junto a Alejandro Talavante y Tomás Rufo. Además, su ausencia también podría afectar a sus compromisos en Las Ventas (28 de mayo) y Cáceres (29 de mayo).

El pronóstico de Morante de la puebla también es grave. Tiene según el médico, una herida por asta de toro en la región anal con trayectoria de 10 centímetros, afectando parcialmente a la musculatura esfinteriana y con perforación rectal, que requirió intervención quirúrgica inmediata.

Morante y Roca Rey tenían compromisos juntos, iban a compartir carteles. El primer gran compromiso compartido llegaba el 10 de mayo en Valladolid, con toros de Jandilla, donde ambos estaban anunciados junto a Juan Ortega. Cinco días después, el 15 de mayo en Jerez de la Frontera, volvían a coincidir en otro cartel de máximo interés, esta vez junto a Sebastián Castella. Y el cierre del mes, el 31 de mayo en Aranjuez, reunía nuevamente a Morante y Roca Rey con Pablo Aguado en una combinación de gran atractivo.