El gobierno de Pedro Sánchez responde con evasivas cuando se le pregunta por el AVE Madrid-Talavera

El presidente del PP provincial y senador, José Julián Gregorio y la diputada nacional del PP, Carmen Riolobos, han exigido al gobierno de España que se presente el estudio informativo del trazado del AVE a Talavera, así como que se incluyan 297,5 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado del 2021 para esta infraestructura.

En rueda de prensa han recordado que el estudio lleva dos años de retraso desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa “y lo guardó en un cajón, y 10 años de retraso desde que el PSOE de Page prometió que se iba a hacer”. Por eso, los los parlamentarios de la provincia de Toledo han vuelto a preguntar al Gobierno nacional por los plazos del AVE, tanto del estudio de impacto ambiental como de la presentación del estudio informativo; “y las respuestas del Gobierno han sido evasivas o vinculadas al Estado de Alarma que ha terminado hace 16 días”.

“Exigimos inversión para la reconstrucción en Talavera después de la gravísima crisis sanitaria, económica y social que sufre nuestra ciudad, sus comarcas junto con el resto de España”, han subrayado. Riolobos ha insistido en que los talaveranos “no podemos permitir que un proyecto que se licitó en agosto de 2017 siga sin presentarse ya que estaba previsto que se hiciera en julio de 2018; y estamos en julio de 2020 y siguen sin presentarlo. Talavera necesita este proyecto y sus inversiones para la reconstrucción y la generación de empleo”.

El Partido Popular ha presentado una batería de preguntas en el parlamento dirigidas a conocer cuáles es el calendario de plazos del desarrollo de las obras del AVE Madrid-Talavera-Extremadura; los plazos de la evaluación de impacto ambiental y la fecha concreta de presentación del estudio informativo. Unas preguntas que se formularon en el mes de febrero al gobierno de España “y la respuestas han sido auténticas evasivas”.

“Hemos estado prudentemente esperando a que el Gobierno contestara o al menos diera un paso para fijar la fecha de la presentación del estudio informativo y como no lo ha hecho, lo volvemos a exigir”, ha dicho Riolobos.

“Responsabilizamos del retraso a Pedro Sánchez, que pasa las necesidades de Talavera y su comarca y también al señor Page que viene aquí a hacernos perder el tiempo y a hacer promesas que nunca cumple, además de que tampoco invierte en Talavera”.

Así, han apuntado que el proyecto del estudio informativo se licitó el 25 de agosto de 2017, “hace casi tres años” y se adjudicó a los pocos meses en el mes de febrero de 2018. La previsión que había era que se presentara en julio de 2018 el estudio informativo a escala 1:50.000, para una vez decidido el trazado iniciar el resto de pasos que se necesitan “que son muchos”.

Han especificado que tras el estudio informativo se debe sacar a información pública, después la evaluación de impacto ambiental, tras ella se aprobará el estudio definitivo y una vez elegida la opción, “se llevará a cabo la redacción del proyecto constructivo con todas las fases de adjudicación para que se empiecen a ejecutar las obras. “Todos estos pasos si se hacen uno detrás de otro pueden ser interminables, por eso, lo que exigimos es menos palabrería y menos fotos y más compromisos con plazos concretos”.

Por eso, tanto Gregorio como Riolobos han pedido la inclusión de los 297,5 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado que se están elaborando “porque es el compromiso que dejó el gobierno del Partido Popular en los presupuestos de 2018”. Han recordado que incluían 12 millones en el 2018 “que se ha cumplido”, 255 millones en el 2019, 85,5 millones en el 2020 y 175,5 millones en el 2021. Por eso, han pedido que el Gobierno de Sánchez “respete el compromiso que el PP formuló con Talavera y que no nos quiten ni un duro porque tenemos claro que sólo la reconstrucción después de la gran crisis sanitaria, económica y social se resuelve a través de la inversión”.

Por su parte, José Julián Gregorio se ha referido a la visita de Emiliano García-Page a Talavera Page el pasado lunes, “donde no dijo ni una palabra de dinero, y a los talaveranos nos hubiera gustado que hubiera dicho que iba a invertir 100 millones de euros como en Badajoz para empezar con la plataforma logística, pero sin embargo sólo hizo anuncios que nunca cumple”.

“Page vino a presentar algo que presentó hace un año en otra ciudad”, ha insistido el presidente provincial que se ha referido a las palabras de Page: “dijo que iban a ser los años del AVE”, “yo sólo puedo decirle como talaverano, castellano-manchego y español que no venga a reírse de Talavera, porque el estudio informativo se tenía que haber presentado ya hace más de un mes y Page no ha dicho nada”. A esto se suma que en Talavera “no hay alcaldesa, porque Agustina García no le exige a Page que se ponga en contacto con el presidente de la nación para que una obra tan importante para una zona tan deprimida como es Talavera y Extremadura se ponga de una vez en marcha”.

“Que Page y Agustina García no vuelvan a Talavera a hacer anuncios, sino a dar dinero para las infraestructuras que necesitamos porque de lo contrario estarán faltando el respeto a Talavera”.