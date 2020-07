"La gente que va a Madrid a trabajar, trae un sueldo y paga sus impuestos en Talavera no merece este trato"

Los viajeros habituales a Madrid han visto como, provocado por la pandemia sanitaria, se han recortado los servicios que se prestaban en el transporte por carretera por parte de la empresa Samar. Óscar Muñoz Martín, portavoz de la Plataforma del transporte de Talavera nos cuenta que, después de haber pasado el confinamiento y de empezar a recobrar la normalidad, “nos hemos encontrado con que la gran mayoría de horarios que la empresa nos daba han desaparecido y eso produce un trastorno en las rutinas habituales de los usuarios que vana Madrid a trabajar. Durante este tiempo del Estado de Alarma han estado en ERTEs y ahora afortunadamente se reincorporan y han tenido que utilizar durante este periodo vehículos particulares, Blablacar, gastos de gasolina... Quieren recuperar su rutina y no pueden porque no tienen horarios suficientes”.

El portavoz de la plataforma ha advertido de que “nos hemos enterado que una parte importante de conductores no dan estos servicios porque están en ERTEs y si no tenemos conductores, no tenemos servicios entonces. Hay temor por parte de los usuarios y de la plataforma de que esto se prolongue hasta septiembre o hasta diciembre si los prórroga el gobierno”.

Según nos cuenta Óscar Muñoz hay usuarios “que tienen que estar 2 horas o más en la estación de autobuses de Príncipe Pío esperando a los siguientes horarios de servicios que antes se prestaban cada media hora”.

La plataforma ha iniciado este pasado sábado una recogida de firmas y los usuarios del servicio “se han volcado en la iniciativa y llegamos a recoger 250. Confiamos en que los próximos sábados sigamos recogiendo un número de firmas similar, una buena cantidad para llevárselas a las administraciones junto con un escrito para pedirles que nos ayuden y que intervengan con esta empresa”.

Así las cosas, los usuarios no pueden recobrar la normalidad. Se trata de una concesión estatal caducada desde el 2013 “y no sabemos que paraguas legal ampara el que siga prestando el servicio. Por eso, le vamos a pedir al Ministerio que si esta empresa no tiene capacidad para dar el servicio público pues que la licitación salga cuanto antes para que otras empresas que tengan más capacidad pueden optar a darnos el servicio que merecemos los ciudadanos de Talavera”.

Desde la plataforma de afectados por el transporte no entienden qué ha podido hacer Talavera para merecer este trato

“Son gente trabajadora que pierde 3 horas de su vida para hacer su jornada laboral de 8 horas en Madrid y se vuelvan con un sueldo a Talavera y a la comarca, con un sueldo limpio de polvo y paja y que paga sus impuestos y aportan a la economía de esta tierra. Queremos que medie la Consejería y el Ayuntamiento”.

SIN SERVICIO EN LA COMARCA

Óscar Muñoz ha comentado que “hay también un problema con los pueblos de la comarca. Gente de Montesclaros se han puesto en contacto con nosotros porque el pueblo carece de servicio y tiene unos problemas de despoblación contundentes para que encima la poca comunicación que tenía con Talavera se deje de prestar”.

No es el único caso. “También pasa lo mismo con Mejorada, con Segurilla y hace bien poco hemos hablado con el alcalde de Villar del Pedroso que nos ha comentado que están en la misma situación, que la empresa Samar tampoco les presta el servicio. Imaginamos que ocurre igual con Alcolea de Tajo o Calera. Bastante tienen con sus problemas para salir adelante como para que no sé desde ese servicio hacia Talavera que utilizan para venir gente a comprar y al médico. Unos vecinos del Villar del Pedroso se gastaron 50 € de un taxi para venir a Talavera al médico. Eso no puede ser”.