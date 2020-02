El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que en estos cuatro años “nos hemos dedicado a las personas y los 8,5 millones de euros al día que invertimos diariamente en Sanidad en 2020 dan fe de hacia dónde van nuestras políticas sanitarias, como es cuidar más a las personas y afrontar el reto de la cronicidad, que va a ser el reto fundamental de los sistemas sanitarios”.

Así lo ha asegurado momentos antes del inicio de las actividades de las II Jornadas de Innovación para directivos de la Sanidad de Castilla-La Mancha, que se están llevando a cabo en Talavera de la Reina y donde ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Agustina García Elez.

Fernández Sanz ha explicado que esta segunda edición de las jornadas de innovación está siendo un éxito. En la tarde de este pasado martes se realizó un repaso a la gestión de los últimos años en materia asistencial, investigadora, docente y financiera.

El consejero ha puesto de ejemplo las actuaciones llevadas a cabo en la comarca de Talavera de la Reina, que estuvo muy afectada en la legislatura 2011-2015 y donde hemos invertido mucho tiempo y dedicación los últimos años. “No hay peor ciego que el que no quiere ver, porque si alguien no quiere ver la evolución de estos últimos años, no conoce la realidad de Talavera”.

Fernández Sanz ha resaltado también que “no sólo hemos invertido en incremento económico, en plantillas, en tecnología, pero estamos inmersos en nuevos proyectos y el próximo día 12 mantendremos una reunión con la alcaldesa y el gerente del área integrada de Talavera donde repasaremos el mapa de unidades de ictus que estamos realizando por la región, trataremos la apertura de la Unidad de Media Estancia de Psiquiatría y otros proyectos”.