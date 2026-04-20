Las ferias de S. Isidro de Talavera tendrán un nuevo espacio denominado "La Placita" sin música y con fuentes

La concejala de Festejos de Talavera, María Pilar Guerrero, ha avanzado que en Junta de Gobierno Local se ha aprobado la propuesta de programación y presupuesto de la Feria de San Isidro 2026, que asciende a 335.000 euros, siendo una cantidad inferior a la de 2025.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, donde ha señalado que el pregón de ferias tendrá lugar el 14 de mayo tras la inauguración del alumbrado artístico y se prolongarán hasta el 17 de mayo, siendo el día del niño el lunes 18, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

Guerrero ha apuntado que este año las ferias duran un día menos que en 2025, pero ha dicho que siempre se "marca un objetivo de gasto que es no superar la retención de crédito destinada para las ferias" y, de hecho, no se rebasa, de tal manera que los presupuestos se ajustan, teniendo en cuenta además que en este año el coste de todos los servicios han aumentado "y he intentado equipararlos".

Por otra parte, la concejala ha dado a conocer que se han aprobado en Junta de Gobierno los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir la adjudicación de terreno público en el recinto ferial durante las ferias de San Isidro y San Mateo 2026.

En ese sentido, ha adelantado que en San Isidro el ferial contará con una nueva zona que se ha denominado 'La Placita', "un espacio tranquilo, sin música", a excepción de la que se pueda escuchar de las diferentes plazas.

Se trata de un lugar donde se instalarán food trucks y fuentes de agua potable además de bancos. "Es una zona de descanso" que se ubicará donde se situaba antiguamente el Escenario Joven, ha explicado.

Con respecto a los horarios de la feria, la concejala ha apuntado que no sufren variación y siguen manteniendo los de ferias anteriores. Las fechas de las ferias de San Mateo, serán del 18 de septiembre al lunes 21, siendo el día del niño el martes 22 de septiembre.

cartel taurino

Alejandro Talavante, Roca Rey y Tomás Rufo lideran el cartel taurino de San Isidro 2026. Un cartel que el propio alcalde, José Julián Gregorio ha calificado “de primera categoría”. El evento se llevará a cabo el sábado 16 de mayo, a las 18:30 horas, con seis toros de la ganadería de Alcurrucén en la plaza de toros La Caprichosa.

Gregorio ha agradecido a la empresa Hersango su apuesta por Talavera y por la Feria de San Isidro, destacando además el mantenimiento de precios populares para un espectáculo de este nivel.

El alcalde también ha incidido en el impacto económico y social de este tipo de eventos durante la feria, resaltando su capacidad para atraer visitantes y dinamizar sectores como la hostelería y el comercio, con una previsión de gran afluencia de público.

Como novedad, ha anunciado que el domingo 17 de mayo, a las 13:00 horas, tendrá lugar una suelta de vaquillas de carácter popular en la plaza de toros, con una entrada simbólica de 3 euros, con el objetivo de acercar la tauromaquia a todos los públicos.

Todo ello se enmarca, además, en el 106 aniversario de la muerte de Joselito el Gallo, figura emblemática de la tauromaquia, a quien se rendirá homenaje, como cada año, el sábado 16 de mayo a las 13:00 horas.

Gregorio ha concluido invitando a vecinos y visitantes a disfrutar del festejo, que, según ha señalado, “será una tarde de toros para el recuerdo”.

Las entradas ya están a la venta.