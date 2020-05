El Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha manifestado que el gobierno de Castilla-La Mancha se siente moderadamente satisfecho con la decisión del Ministerio de Sanidad de dejar en la fase 0 a Toledo, Albacete y Ciudad Real y “asumimos el carácter más conservador que el Ministerio ha propuesto para estas provincias.

De esta manera se ha valorado en Castilla-La Mancha la decisión del Ministerio de Salvador Illa de permitir sólo a dos de las cinco provincias de la autonomía, Guadalajara y Cuenca, pasar a la fase 1 el próximo lunes. Las otras tres deberán esperar, al menos, hasta el 18 de mayo.

El Consejero, que ha comparecido en rueda de prensa con dos horas de retraso sobre la hora prevista, ha puntualizado que no ha sido la capacidad asistencial la que ha impedido el progreso de la totalidad de provincias sino la capacidad de contagio que aún tienen las tres que no pasan a la siguiente fase. Ha añadido que “el Ministerio aceptaba que como comunidad cumplíamos perfectamente los datos de capacidad asistencial en número de camas, UCIs y productos farmacéuticos. Nuestro nivel de contagios es muy bueno y lo digo sin triunfalismos, es muy bueno y óptimo para trabajar en este momento”.

En este momento, la región dispone, ha dicho, de 145 respiradores libres y 350 más almacenados dispuestos para ponerlos en marcha en cualquier momento.

A lo largo de la próxima semana se evaluarán los datos porque se ha dejado abierta la posibilidad de pase a la fase 1 para el día 18 de mayo por lo que “vamos a seguir igual, haciendo lo mismo que es lo que nos ha pedido el Ministerio; han sido tanto los datos y con tanta premura que quizá sea prudente revisarlos con más tranquilidad” ha añadido. Datos que cree “serán suficientes para albergar la esperanza de pasar a la siguiente fase”.

En cuanto a las comarcas como la de Almadén en Ciudad Real con mucha menor incidencia de la pandemia, el Consejero ha sido claro "la unidad territorial que pactamos con el Ministerio para la negociación es la provincia y no habrá diferenciaciones por comarcas. Se ha hecho así pensando en el beneficio del conjunto de la ciudadanía, y en ese sentido seguiremos trabajando para llegar al día 18”.

Fernández Sanz ha mostrado su confianza en que “todos vamos a seguir manteniendo nuestra responsabilidad y que sigamos con el mismo afán de mantener las medidas higiénico sanitarias y de distancia.

Sobre los test al personal sanitario y de residencias ha indicado que se están haciendo dos tipos de trabajo: a los sintomáticos cuando se les da la baja pero no cuando regresan si no tienen síntomas y con respecto a los asintomáticos “ya hemos empezado con los sanitarios y también lo haremos con los sociosanitarios, no se decir la fecha la próxima semana pero tendrán el mismo tratamiento"