Raquel Camacho Losada, presidenta de la Asociación talaverana de gitanas, CALIS CON PROPOSITO, denuncia la situación social que están viviendo muchas familias en situación de vulnerabilidad (gitanas y payas) en Talavera de la Reina.

"No apoyamos ocupar viviendas de particulares. Son viviendas de los Bancos abandonadas desde hace años"

Critica, que el ayuntamiento de Talavera no ofrece ninguna solución a las 60 familias jóvenes que han ocupado diferentes viviendas propiedad de entidades bancarias. La intención de esta asociación es conseguir que el consistorio talaverano regularice su situación y pueda empadronarlos. "La mayoría son gitanos, pero también hay familias que no lo son. Gente joven, sin trabajo, alguno cobra algo del paro con 420 euros. Otros tienen contratos precarios, trabajos temporales y que no les permite acceder a alquileres normales. Por eso se encuentran obligados a ocupar una vivienda que siempre son viviendas abandonadas de los Bancos. No apoyamos ocupar viviendas de particulares. La mayoría de las familias ocupan viviendas que han dejado otros y ni siquiera tienen que forzar ninguna puerta" .

Asegura Rafael Serrano, miembro de esta asociación que muchos llevan hasta cinco años intentado regularizar su situación "Ellos no quieren estar en esta situación. Muchos llevan hasta cinco años intentando pagar un alquiler social a estos bancos, pero necesitamos que el ayuntamiento de Talavera nos resuelvan los informes sociales para poder negociar con las entidades bancarias.

"No nos quieren empadronar. No nos quieren en esta ciudad"

El pasado 18 de diciembre se celebró una reunión entre miembros de esta asociación, elDelegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Delegación de Servicios David Gómez Arroyo y la Concejala de Protección Social y Reducción de la Desigualdad, Nuria Sánchez, acordándose que los servicios sociales realizarían los 9 informes de las familias ocupantes del edificio para que pudieran reclamar alquileres sociales " pero a día de hoy no se ha realizo ningún INFORME DE VULNERABILIDAD. La primera frase que nos dijeron es que los gitanos no pueden tener privilegios, pero no pedimos privilegios, solo un informe social para estas 60 familias, y llevamos dos meses esperando. Por parte del ayuntamiento no hay voluntad política. Están negando los derechos de estas familias. Y cuando las familias van al ayuntamiento, va la policía local para vigilar la situación. El padrón no lo quieren hacer porque no les da la gana. Se puede hacer con un informe policial. No nos quieren en esta ciudad".

Desde la Asociación "Calis con Propósito" vuelven a insistir en que no están a favor de la ocupación ilegal de viviendas de particulares "Solo hemos ocupado pisos abandonados propiedad de los bancos y vacíos desde hace años por la crisis inmobiliaria".

VIVIENDAS OCUPADAS EN TALAVERA DE LA REINA

1. Edificio Calle Santa María 2ª. En el que viven 8 familias. Propiedad de Caixabank

2. Edificio Calle San Martín 11. En el que viven 11 familias. Propiedad del Banco Santander

Los vecinos de los edificios de Santa María y San Martín, (que llevan viviendo entre 3 y 5 años algunos) han solicitado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina poderse empadronar con la factura comunal del Agua como ya se produjo en el edificio de San Gines a lo que el Ayuntamiento de Talavera se ha opuesto de hecho. Asegura Camacho que "El Ayuntamiento tiene la potestad de aceptar otros documentos, hechas las comprobaciones que considere oportunas : suministros de luz, agua,informe de Policía local, inspección del propio servicio...para comprobar que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón”.

3. Edificio Calle San Gines 25. En el que viven 6 familias. Propiedad de la SAREB. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, gestiona los activos transferidos por entidades bancarias y las cajas. “ Los vecinos se encuentran procesalmente a esperas de un futuro lanzamiento, y han propuesto al Ayuntamiento de Talavera de la Reina que firme un convenio con la SAREB, sin que el Ayuntamiento de Talavera haya realizado ningún tipo de respuesta, dejando hasta la fecha desamparados a los vecinos”.

4. Edificio Callejón de San Francisco 3. En el que viven 9 familias. Propiedad de Liberbank es un banco español constituido en 2011 mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP) por Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Castilla-La Mancha y Caja Cantabria, al que aportaron los activos y pasivos del negocio bancario de cada caja de ahorros.

5. Edificio Calle Banderas de Castilla 13. En el que viven 12 familias. Gestionado por PROYECTO LIMA SL, aparece como la empresa que gestiona estas viviendas. Dicha sociedad aparece como una entidad asociada a Unicaja Banco “En los pisos viven 62 menores de edad, lo que suma más de un CENTENAR de personas, entre padres, hijos menores de edad y hermanos mayores de edad. En la actualidad existen procedimientos penales y civiles abiertos contra los vecinos, sin que estos tengan una alternativa habitacional, a pesar de que la ley exige que exista para poder ser desalojados”.