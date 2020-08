Familia de César Heredia: "Hasta que no le hagan la autopsia no le vamos a enterrar"

La familia de César Heredia Montoya, el vecino de Talavera desaparecido en julio y cuyo cadáver fue hallado ayer, pide que se le haga la autopsia para saber la causa de la muerte.

En declaraciones a COPE Talavera, Juan, primo de César Heredia, ha comentado que los familiares lo único que piden es “que se le haga la autopsia. Dijeron que, a simple vista, era muerte natural. Nosotros solamente pedimos que nos digan la causa por la que ha muerto eso se hace con una autopsia. Solo pedimos la causa de la muerte, sí le ha dado un infarto si se ha caído, si le han hecho algo o si lo han matado, porque si vas por la carretera y tienes un accidente te hacen una autopsia, si te mueres en tu casa te hace una autopsia, y él que ha estado perdido 25 días, desaparecido, y le han encontrado irreconocible queremos que le hagan la autopsia. Lo único que llevaba era el DNI y por eso se le ha podido identificar”.

La familia se ha dirigido al Palacio de Jusiticia de Talavera para realizar esa reclamación y “estamos desde las 9 en el juzgado; sin tener dinero hemos tenido que contratar un abogado por 1.200 euros. Y el de la funeraria nos ha dicho que no podíamos pasar. Pero hombre que no somos animales, somos personas”.

Además ha añadido que van a continuar reclamando la autopsia para conocer las circunstancias de la muerte y por ello “hasta que no le hagan la autopsia no le vamos a enterrar porque si no, nuestras cabezas no van a parar, aunque la tengamos que pagar nosotros”.