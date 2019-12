La Campaña de prevención de atropellos ‘Educa con el ejemplo’ busca concienciar y visibilizar a los talaveranos sobre la gravedad de estos accidentes, “algo que entre todos podemos evitar”.

Así lo ha destacado la concejala de Seguridad y Movilidad, Flora Bellón, en la presentación de la campaña, que pone en marcha la Policía Local de Talavera con la colaboración de la Concejalía de Seguridad y Movilidad y El Corte Inglés del 12 al 14 de diciembre.

Bellón ha señalado que “todos somos conscientes de que caminar por la calle es un hábito saludable, pero en nuestro entorno urbano compartimos el espacio con vehículos”. Por ello, destaca que “la educación vial y la concienciación juegan un papel fundamental hoy en día para poder evitar los atropellos”.

Mirar el teléfono móvil, no esperar a que los semáforos estén en verde, no mirar a ambos lados o no comprobar que los vehículos estén parados al cruzar son algunos de los motivos que causan accidentes en el caso de los peatones.

En Talavera se han producido 55 atropellos en lo que va de año

En este sentido, el intendente de la Policía Local en Talavera, Francisco Quevedo, ha señalado que uno de cada tres atropellos los produce el peatón. Normalmente se trata de menores de 14 años o mayores de 65, en días laborables y con una hora punta entre las 14:00 y las 19:00 horas. Quevedo ha informado que desde enero y hasta noviembre “se han producido 332 accidentes de tráfico en la ciudad, dentro de los que 55 son atropellos”.

El intendente ha destacado que desde la Policía Local “trabajamos insistentemente en nuestra ciudad para prevenir los atropellos y por ello se ha hecho corte o poda de setos en zonas cercanas a los pasos de peatones, habiendo así una mayor visibilidad por ambas partes”. También, se ha reforzado la señalización y se han reservado espacios para aparcamientos de motos precisamente para aumentar esa visibilidad.

“Aún así, queríamos hacer algo más y ahí comienza esta campaña, en la que dos actores de la Escuela de Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas tomarán el papel de árbitros con tarjetas rojas y verdes”. De esta manera, los actores sacarán una tarjeta roja a quienes no cruzan bien la calle para “corregir comportamientos” y sacarán una verde a quien realice esta tarea de forma correcta. Igualmente, se entregará una piruleta y un díptico a estos últimos.

Sorteo de cuatro premios de un cheque regalo por valor de 100 euros

Es aquí donde entra la colaboración de El Corte Inglés, ya que en dicho díptico habrá seis preguntas a contestar por los participantes. Los que respondan bien a más de cinco, podrán depositar el papel en las urnas ubicadas bien en el propio centro comercial o en la Jefatura de Policía Local hasta el 7 de enero, optando así a un premio de un cheque regalo por valor de 100 euros en El Corte Inglés. En total, se entregarán cuatro premios, tal y como ha indicado el director del centro en Talavera, Félix Castro, quien ha señalado que uniéndose a esta campaña buscan “que Talavera sea una ciudad más amable y segura”.