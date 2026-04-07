El dulce más esperado de las Mondas de Talavera cumple 18 años y lo celebra con un joyero de cerámica

El alcalde en la pastelería de Rafa Sánchez con el "Azahar de Mondas"

El tradicional dulce ‘Azahar de Mondas’ celebra este año su mayoría de edad. Así lo ha explicado el alcalde, José Julián Gregorio, al presentar este postre emblemático de las fiestas de Mondas de Talavera de la Reina, declaradas de Interés Turístico Nacional. El alcalde ha invitado a todos a probar esta “delicia” que rinde homenaje a la Virgen del Prado.

Un joyero de cerámica como broche de oro

La gran novedad de este año es el original envoltorio del pastel: un “joyero de cerámica” elaborado por ‘El Cuaderno azul’, que pone en valor la seña de identidad de Talavera. Durante el acto, el alcalde entregó a su creador, el pastelero Rafael Sánchez, el bastón de Mondas de este año, cuyo lema es ‘La Monda como ofrenda a la Virgen del Prado’.

Gracias por seguir trabajando y luchando para que las Mondas sigan siendo una de las fiestas más grandes de España” José Julián Gregorio Alcalde de Talavera de la Reina

El sabor de la primavera en un bocado

Rafael Sánchez ha desvelado los secretos de su receta, que combina hasta siete variedades de harinas con un toque exótico de curry, canela, nuez moscada y pimienta. El corazón del postre son unas suaves natillas hechas con flor de naranjo, todo recubierto por una greca de chocolate “pintada a mano”.

Es la ofrenda que nosotros hacemos a nuestra patrona, la Virgen del Prado” Rafael Sánchez Pastelería Goxúa

La decoración se corona con pétalos de flores caramelizadas, que según el pastelero, son “la ofrenda que nosotros hacemos a nuestra patrona, la Virgen del Prado”. Este dulce, ha añadido, se elabora solo una vez al año “para que la gente venga con alegría y con ganas y que se le quede ese sabor de boca de lo que es la primavera”.

Para completar la oferta, la pastelería también elabora los ‘Caprichos de Mondas’, unas trufas de chocolate, y ‘Las Mondillas’, unas divertidas piruletas pensadas para los más pequeños de la casa.