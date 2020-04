"Dos de la mañana, el hospital descansa, Talavera duerme, abro el móvil y..."

La asociación de vecinos Fray Hernando de Talavera de la Reina ha realizado un emotivo vídeo a Lourdes Díaz, enfermera del Hospital Nuestra Señora del Prado e integrante de la directiva que ha superado recientemente la enfermedad provocada por COVID-19.

Éste es el vídeo Homenaje a la ENFERMERA LOURDES de la directiva de la asociación, a la que califican de "vocacional y enamorada de su trabajo". Acaba de salir de la enfermedad "del BICHO" -dicen los de Fray Hernando- "enviamos el video a su móvil... y esto es lo que respondió":

"Dos de la mañana, el hospital descansa, las plantas están tranquilas, junto con mi compañero decidimos retirarnos y nos subimos a la 5 planta.

Las de las limpieza están conversando, tomando un respiro, en una estupenda terraza que tenemos y decidimos unirnos a la conversación. Talavera duerme, solo la luz de las farolas y de los coches de policía manifiestan que hay vida en la ciudad.

Cojo el móvil y abro un vídeo.......

Y sin palabras me habéis dejado, bueno y anoche sin lágrimas y asustados a los que estaban conmigo.

Me sentí y me siento muy feliz de teneros, con gente como vosotros es fácil hacer las cosas, sois muy grandes. Os quiero. Cuidaros mucho y espero abrazaros muy pronto.������"

Lourdes, tras pasar la enfermedad en su casa con síntomas leves de dolor de cabeza y muscular ha dado negativo y ha vuelto a la lucha en el hospital , ayudando de nuevo a todos los enfermos de coronavirus.

Más de 70.000 enfermeros podrían haberse contagiado de coronavirus desde el inicio de la pandemia y unos 20.000 están en cuarentena. Tres de cada cuatro positivos creen que contrajeron el virus prestando asistencia sanitaria. A esto se une el resultado de una encuesta realizada por el Consejo General de Enfermería donde siete de cada diez profesionales denuncian haber trabajado sin equipos de protección individual. No es el caso de Lourdes que enfermó de coronavirus a pesar de contar con equipos de prevención. "El problema fue la presión sanitaria de los primeros días, cuando por ejemplo en el hospital talaverano se habilitó una nueva planta para acoger a los enfermos de coronavirus. Todo era nuevo, también había muchos trabajadores nuevos y los descuidos eran constantes".