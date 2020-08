A día de hoy, Talavera sin brotes de Covid-19

Una de las localidades que mejor ha llevado la pandemia en Castilla-La Mancha, es Talavera de la Reina, en Toledo. Antes y también ahora porque no ha registrado ningún brote.

Según la última actualización de datos de la Dirección General de Salud Pública hay 7 personas ingresadas por COVID en el hospital Nuestra Señora del Prado.

La alcaldesa y Presidenta de la FEMP, Tita García Élez, ha comentado hoy que la mayoría de los contagios se están produciendo en la comarca y que de Talavera sólo hay casos aislados que no son considerado brotes. (ESCUCHA EL AUDIO)

Los que están en el hospital “pertenecen principalmente a pueblos de la comarca que sí que hay algún brote que se han dado en Calera, en Montearagón, en la Nava, por poneros algún ejemplo, lo que sí que nos decían que, a día de ayer por la mañana porque sabéis que estos datos suelen ir cambiando, es que Talavera no tenía ningún brote reconocido como tal, sí que hay casos aislados donde las rastreadoras están detectando sobre todo los que tienen alguna vinculación con algún positivo en época pasada pero como decimos son casos aislados, que están en cuarentena en su domicilio, pero no un brote reconocido como tal por la Consejería de Sanidad qué es la competente y la que establece a diario la comunicación no solo con los medios sino con los municipios a los que nos trasladan los casos oficiales de la situación de la pandemia”.

Aún así, la alcaldesa recomienda mucha prudencia y continuar con todas las medidas de seguridad sanitaria, “precaución precaución y precaución. El virus no se ha ido. Necesitamos, ahora más que nunca, la responsabilidad de la gente, de la sociedad en general, para guardar esas distancias, uso de mascarillas y sobre todo para saber que entre todos podemos frenar este virus. Lo llevo diciendo durante muchos meses que la administración puede hacer sus campañas podemos dar toda la información posible pero necesitamos la colaboración de la ciudadanía y por eso ese llamamiento a la colaboración para que entre todos podamos frenar este virus y, de una vez por todas, se marche y podamos continuar con nuestra vida normal”.