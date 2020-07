Detenido un estafador que planeaba un golpe de 200.000 € en administraciones de Lotería de Talavera y Cuenca

La Policía Nacional ha detenido a un veterano timador, especializado en estafar a Administraciones de Lotería, que consiguió hacerse con 16.240 euros en décimos de Lotería Nacional de víctimas de Alcalá de Henares, Cuenca, Toledo y Segovia. Fue arrestado por agentes de la Policía Nacional de Toledo días antes de que consumase nueve estafas más en Cuenca y Talavera de la Reina, con las que planeaba obtener un botín de 209.760 euros.

Todo comenzó el 24 de enero de este año, cuando un varón que decía dedicarse a organizar cacerías contactó con una Administración situada en la ciudad de Toledo para adquirir 11.640 euros en billetes de Lotería Nacional correspondientes al sorteo del Día del Padre, con la intención de venderlos entre sus clientes. El trato no ofreció ninguna duda a la víctima, ya que el supuesto empresario le aportó copia de su documentación personal y según le aseguró, estaba relacionado con varias personas del entorno familiar del lotero, hecho que le ofreció aún más confianza. Un mes después, al no recibir el pago de los décimos y no poder contactar por ningún medio con el supuesto empresario, se percató de que había sido víctima de una estafa y denunció los hechos ante la Policía Nacional, que comenzó a trabajar de inmediato para esclarecer lo sucedido.

Con la investigación en marcha y después de estar varios meses paralizados por la crisis sanitaria, se reanudaron los sorteos, resultando que los décimos de los que se había apropiado el estafador habían sido premiados y alguien estaba tratando de cobrarlos en la localidad de Ocaña (Toledo). Esta pista centró las sospechas de los agentes en un veterano estafador, dedicado a este tipo de engaños, que había perfeccionado su modus operandi para continuar estafando a Administraciones de Lotería de toda España.

Aunque se encontraba en paradero desconocido y utilizaba identidades falsas, los agentes pudieron situarle en Madrid, en un mercado del distrito de Delicias, donde solía vender los décimos de Lotería obtenidos fraudulentamente. Cuando fue detenido, portaba consigo 52 décimos que procedían de estafas cometidas en Alcalá de Henares y Cuenca, en las que se apropió 4.300 euros en billetes de Lotería. Además, se le pudo relacionar con otra estafa que cometió en Segovia con la que obtuvo décimos por valor de 300 euros. La Policía Nacional descubrió que este delincuente "profesional" había contactado con Administraciones de Lotería de ocho provincias españolas y que había concertado encuentros a finales de junio con 4 establecimientos de Talavera de la Reina y 5 de Cuenca, a los que tenía planeado acudir en fechas próximas para "adquirir" décimos valorados en 209.760 euros. Gracias a su detención, se consiguió evitar que materializase este golpe y tendrá que responder ante la autoridad judicial por las estafas cometidas.