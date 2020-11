Se llama Vanessa Gauyac Lozano. Su abuelo, Julián Lozano, falleció hace unos días en la Residencia de Mayores El Lucero de Talavera de la Reina. Vanessa ha utilizado las redes sociales para dar a conocer lo que ella y su familia están pasando estos días. Su abuela también está en la misma residencia.

En una entrevista en COPE, Vanessa, que afirma que no son 8 sino 11 personas ya las fallecidas en el brote de la residencia talaverana y 91 positivos, recuerda que durante el fin de semana del 23 y 24 de octubre “nos llaman y nos dicen que mi yayo tiene Covid-19, y mi yaya también, pero que es más o menos asintomático. Al día siguiente, nos dicen que tiene un poquito de fiebre y diarrea pero que nada grave, que él está bien. No nos cogían el teléfono para informarnos. En ese momento había 11 casos e hicieron PCR a todo el mundo y salieron 87 positivos de 120 residentes, además de la directora y algunos trabajadores”.

Vanessa asegura que había dos auxiliares para los 120 residentes “con lo cual no se hacía ningún control por la noche, no llegaban a todos los enfermos, no tenían higiene, no tenían cuidados, no tenían medicación”.

Un día llamaron a la familia para decirles que se llevan al abuerlo al hospital porque está en coma “o sea esa noche mi yayo no estuvo asistido el pobre, tendría fiebre y lo dejaron allí, temblando, sufriendo, sin nadie que le atendiera. Ya no se podía hacer nada por él. Mi tía, Patrocinio Lozano, que trabaja en el hospital de Talavera, le vio cómo estaba. Lo siguiente fue ponerle morfina y sedación y duró 48 horas. No hemos recibido ninguna explicación”.

"Como otro caso que el marido falleció a las 2 de la madrugada y hasta las 7 no fue nadie. la mujer gritaba para que fuera alguien, con su marido muerto al lado velando allí el cadáver y no fue nadie. Es horripilante"

Los familiares de los residentes se han manifestado a las puertas de El Lucero para conocer la situación de los que siguen enfermos porque no les dan un parte diario, añade Vanessa, “ahora que ha intervenido el SESCAM es cuando hay un médico 24 horas”.

Muy emocionada, Vanessa nos cuenta llorando que “mi yaya, la pobrecita, aún no sabe que su marido ha fallecido porque le dicen que está en otra habitación, separado, y la pobre mujer aún no lo sabe. Y ella se supone que está bien pero tampoco nos podemos fiar porque lo que queremos son informes oficiales de cómo está cada enfermo porque también estaban bien al principio y al día siguiente fallecieron”.

Vanessa ha hablado con muchos de los familares y con extrabajadores del centro y ha oído relatos “horripilantes, como el de una señora que estaba con su marido en la habitación, los dos juntos. Él falleció a las 2 de la madrugada y hasta las 7 no fue nadie. Ella gritaba para que fuera alguien, con su marido muerto al lado velando allí el cadáver y no fue nadie”.

"No se hacía ningún control por la noche, no llegaban a todos los enfermos, no tenían higiene, no tenían cuidados, no tenían medicación”.

“Esto no es de ahora -prosigue Vanessa- lo que pasa es que se les podía ver, pero esta situación del Covid-19 es súper cruel, porque tú no sabes el estado diario de tu familiar, porque no le puedes ver, porque no le puedes ir a visitar, es horroroso. Las videollamadas las han estado haciendo en el último momento pero no las han hecho todo el tiempo. Son los grandes olvidados los pobrecitos, los que están sufriendo, los que han sacado adelante este país, los que nos han cuidado y protegido y ahora tiene que pasar por esta situación y morir así esto es súper indignado canción

Los familiares se están organizando y han creado un grupo de WhatsApp para hacer una denuncia colectiva. En esta semana se estaba intentando recopilar toda la información. “Eesto hay que moverlo, lo que hay que hacer es ir a un juzgado y denunciarlo para que no vuelva a pasar, para que les pongan una multa o la cierren”.

(ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA PINCHANDO EL AUDIO DE PORTADA)