El desfile de S. Isidro saca a la calle a miles de talaveranos

Temperaturas casi veraniegas han permitido que el desfile de carrozas, carros y caballos de la Hermandad de S. Isidro haya brillado en todo su esplendor. Carrozas con oficios del campo, huertas, plantaciones de algodón, tabernas antiguas, grupos de niños como hortelanos y pastores y pequeños animales de corral como conejos, pollos y patos han encantado a los miles de talaveranos que han salido a la calle en esta jornada festiva. GALERÍA DE FOTOS EN https://www.facebook.com/cope.talavera/?eid=ARArN6IGoB0Nz3ReG5poSb_D0Km5Ob6Pchcn9pWjWhQrZ51Q1H7XLRafV4e8a0mp_LlOoJQ7FFVv1Sin

El Presidente de la Hermandad, Enrique Núñez, ha deseado una feliz jornada a todos los talaveranos y a la comarca y ha recordado que en el desfile participan en torno a 5.000 personas y 250 caballos “cuesta mucho organizarlo pero Talavera se lo merece”. Acompañado de las autoridades, Núñez ha comentado que quiere dejar ya la presidencia porque “son muchos años al frente de la Hermandad, el año pasado ya dije que me quería ir, este año digo lo mismo, no me quiero marchar si no hay nadie”.

El alcalde, Jaime Ramos, ha agradecido al Presidente y a toda la directiva su trabajo “porque llevan casi 30 años engrandeciendo el día del patrón con un despliegue magnífico que sería muy complicado si esto lo organizara el Ayuntamiento”.

El alcalde ha comentado que los Jardines del Prado ya cuentan con cámaras de seguridad y con iluminación artística los puentes sobre el lago de la alameda. Por eso ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de las ferias porque “están pensadas para todos con ese parón de ruido el viernes por la tarde para que puedan acudir los niños con autismo”.

La Consejera de Fomento, Tita García Élez, ha participado también en el desfile vuelto a reclamar hoy agua de calidad para los regantes y ha apostado por el sector primario como motor de la economía de la zona.

El Pirata llenó ayer con su pregón la plaza de la comarca en un inicio de ferias marcado por la ausencia de incidentes.