Denuncian que no hay policía local para procesiones y Mondas

Desde los sindicatos STAS-CLM y SPL-CLM manifiestan su preocupación porque la Policía Local no podrá cubrir la totalidad de los eventos programados para esta Semana Santa-Mondas, siendo varios los motivos por los que se puede dar esta situación y que los sindicatos enumeran en una nota de prensa : -1º La falta de efectivos; No es posible cubrir todos los eventos, ni aún trabajando todos los policías que se encuentran librando, esto se debe a una merma de la plantilla producida por el envejecimiento de esta con las consiguientes jubilaciones y a una falta de previsión total por parte de la administración que aún siendo advertida con anticipación y durante mucho tiempo de esta situación, no ha desarrollado las diferentes Ofertas de Empleo en tiempo y forma para cubrir las vacantes en el mínimo tiempo posible. -2º Incumplimiento de las condiciones del cuadrante anual; Los agentes de Policía Local en su cuadrante de servicio anual tienen varias jornadas a libre disposición de la administración, pudiendo esta utilizarlas cuando y como crea conveniente, dichos días deben estar puestos en cuadrante a día 31 de Marzo, para que cada agente sepa cuando debe ir a realizar esas jornadas durante el año y poder conciliar su vida profesional y personal. Este año, "por una dejación e inactividad clara de la Administración así como de la Jefatura de Policía Local" no se ha realizado la comunicación de realización de esas jornadas en su debido tiempo, incumpliendo un acuerdo que se viene efectuando desde hace ya ocho años y que da cobertura a buena parte de los servicios extraordinarios en los principales eventos de la ciudad (Semana Santa, Mondas, Ferias de San Isidro y San Mateo y Media Maratón). A día de hoy, no se ha comunicado nada, motivo por lo que los sindicatos entendienden que los agentes dispondrán de sus días libres como mejor consideren, "esto puede provocar que cuando la administración quiera organizar la Semana Santa ya tengan los agentes hechos sus planes y no puedan realizar dichas jornadas. Tanto el Alcalde, como el Concejal de Seguridad, como la Jefatura de Policía Local son conocedores de esta situación porque se les ha transmitido tanto desde STAS-CLM, SPL-CLM y desde el Servicio de Planificación, la necesidad de establecer las directrices para poner dichas jornadas en cuadrante en tiempo y forma, "sin que nadie hasta el día de hoy haya dicho que se debe hacer y como se deben distribuir esos servicios". Desde estas secciones sindicales quieren transmitir que si no se cubren los eventos programados en esta Semana Santa-Mondas, "la responsabilidad de ello es única y exclusivamente de la Administración que es quien incumple ya que por parte de los agentes siempre se han cumplido con cada una de las obligaciones laborales acordadas". A esto hay que añadir, que los eventos de Semana Santa-Mondas al no tratarse de eventos deportivos los agentes no pueden ser sustituidos en sus funciones por otro tipo de personal.