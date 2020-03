Dar a luz en tiempos de Pandemia. Una preciosa historia en medio de tanto dolor

Virgina Martín es una joven mamá que ha dado a luz hace unos días a su segundo hijo en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo). Se llama Álvaro y nació al comenzar el confinamiento.

Los días previos al parto, Virginia reconoce que tenía miedo, "miedo a ir al hospital, miedo a qué pasará, con qué te vas a encontrar"

La incertidumbre es grande en todas las embarazadas que esperan estos días de confinamiento que les llegue el momento de dar a luz y que suman a la normal preocupacion por el parto el temor a la saturación de los hospitales y especialmente al contagio de coronavirus.

Pero el momento llegó, comenzaron los dolores del parto y ya no había marcha atrás. "Tenía miedo y mucha preocupación. Lo primero que te planteas es ¡Madre mía, cómo va a ser! La gente me decía que era mejor que me dieran pronto el alta y que estuviera poco tiempo".

Virginia cogió lo necesario y se fue con su marido al hospital. "Cuando llegamos a urgencias no había nadie, gracias a Dios. Yo pasé pero a mi marido no le dejaron entrar y estaba un poco asustada. Ya en la zona de paritorio todo cambió. Todo el personal sanitario estaba centrado en mi parto y tengo que decir que fue fenomenal, en ningun momento se nos fue la cabeza al coronavirus".

Por eso, y sabiendo por experiencia propia el temor que se alberga hacia lo que una se va a encontrar, envía un mensaje de tranquilidad a todas las embarazadas "que no tengan miedo, yo me he sentido súper segura, me han hecho sentirme muy bien y el final es una gran alegría por el nacimiento de mi hijo".

Afortundamenente, Virginia ya había tomado medidas previamente porque cuando empezaba el confinamiento decidió, en lugar de llevar a la niña a casa de su madre, cmo tenía previsto, pedirle a su madre que fuera a su casa "porque de lo contrario no hubiera podido ver a mi hija ni a mi madre a saber en cuánto tiempo". Ahora están todos en casa, incluido el perro. (foto)

Álvaro, el bebé, está perfectamente y "sabrá cuando sea mayor que nació en mitad de un confinamiento"

Seguro que desde el cielo su abuelo también colaboró para que todo fuera bien. Virginia es hija de nuestro compañero Felipe Martín, maestro de periodistas, fallecido hace unos años.

¡Nuestra felicitaciones a toda la familia!.