4º aniversario del derrumbre de la "iglesia redonda". El Arzobispo presidirá el lunes la misa en el barracón

Mañana, 10 de octubre, se cumplen cuatro años desde que se derrumbara la techumbre de la iglesia de S. Juan de Ávila de Talavera de la Reina (Toledo), conocida como “la iglesia redonda”. Fue en esa fecha en el 2016, era lunes y las cuatro de la madrugada.

El párroco, Luis Mariano Gómez, echa la vista atrás y recuerda que fue un día muy triste “todavía se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo y veo las fotos de aquello y cuando se me viene a la cabeza el recuerdo cuando salí de mi casa a las 4:05 h. de la madrugada y vi toda la polvareda, todo derrumbado, pues todavía con una tristeza y una añoranza muy grandes”.

El sacerdote recuerda que unas horas antes “en la misa del domingo por la tarde estábamos unas 280-300 personas en misa y gracias a Dios pues fue de madrugada y no hubo que lamentar desgracias personales solamente todo lo material, que el templo se vino abajo”.

“Todavía se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo y veo las fotos de aquello"

Semanas después y desde entonces, cada año por estas fechas se hace una misa de acción de gracias “porque precisamente no pasó nada”. La primera la presidió el entonces Arzobispo de Toledo, hoy emérito, Braulio Rodríguez. Mañana habrá una nueva eucaristía de acción de gracias en este cuarto aniversario, en la instalación prefabricada donde se reúnen porque “la iglesia cayó, pero la parroquia que es la comunidad de fieles sigue en pie, aunque con muchas limitaciones” añade Gómez “y gracias a Dios seguimos adelante en la tarea de evangelización y en todas las funciones de cualquier otra parroquia y como decía mañana tenemos esa eucaristía de acción de gracias por no haber pasado ninguna desgracia personal y que nos va a presidir D. Carlos Gallego Rodrigo qué es formador del Seminario Menor de Toledo”. Será mañana sábado a las ocho de la tarde. A esa misma hora, este lunes 12, festividad del Pilar, se celebrará otra misa, en este caso presidida por el arzobispo actual, Francisco Cerro.

Según el párroco “él tenía ganas de venir y todo el verano ha estado pendiente pero finalmente no ha podido ser. Quería ver en qué condiciones estamos y gracias a Dios el 12 de octubre le tendremos presente en medio de nosotros para que vea y también para que nos dé esa palabra de aliento, de seguir adelante”.

La nueva iglesia

El proyecto del nuevo templo estaba ya aprobado de manera definitiva y visado por el colegio de arquitectos, “sólo a la espera de adjudicarlo a alguna empresa y comenzar las obras pero al venir la pandemia se ha tenido que paralizar todo el proceso por todos los condicionantes sociales y económicos en los que estamos ahora. Pero ya está todo, incluido el préstamo necesario. No sabemos cuándo podrán empezar. Esperemos que el Señor Arzobispo el lunes nos diga algo, pero poner fecha nosotros no somos quiénes para ponerla, deseando que sea cuanto antes pero no te puedo decir así fecha concreta. Eso viene desde el Arzobispado” concluye.

El plazo de ejecución de las obras estimado es de año y medio o dos años.