Culpan a la Junta del ERTE que se va a hacer a los trabajadores de Talavera Ferial

El Senador y Presidente del Partido Popular de la provinica de Toledo, José Julián Gregorio, se ha referido al ERTE que, según ha comentado, se va a aplicar durante tres meses a los ocho trabajadores de la Fundación Talavera Ferial que gestiona las instalaciones feriales de Talavera de la Reina.

En una rueda de prensa con la diputada regional del PP, Ana Guarinos, Gregorio ha sido tajante al afirmar que “si los socialistas nos hubieran hecho caso al PP, que no hemos dejado de pedir que la Junta ayudase al patronato, esto no hubiera pasado”. El Senador ha recordado que fue el ex Presidente de la Junta, José María Barreda, quién hizo que la administración regional se saliera del patronato de Talavera Ferial: “Llevamos años reclamando esa ayuda que también hemos pedido en las Cortes, pero Barreda nos la quitó y una de las causas probables de este ERE es no contar con la financiación autonómica”. Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron, en su día, una propuesta de los populares para que la Junta destinará anualmente una subvención de medio millón de euros anuales para mantener la activiad ferial en la ciudad.

Por otra parte, y en lo que se refiere a los Presupuestos Generales del Estado, Gregorio ha tildado de “persona non grata” al diputado nacional del PSOE, Sergio Gutiérrez, que preside la comisión de Educación en el Congreso “y que votó a favor de que el español no fuera lengua vehicular en España”.

“El Señor Gutiérrez no puede venir a decir en Talavera que los Presupuestos Generales del Estado son sociales, porque no traen inversiones a nuestra ciudad, que es lo que necesitan nuestras empresas”, ha concluido.