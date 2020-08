La crisis sanitaria fusiona el Festival Nacional de Teatro "Ciudad de Talavera" y "las Dos Reinas"

El VII Festival Nacional de Teatro ‘Ciudad de Talavera’ MEIM (Marisa Esteban in Memorial) y Las Dos Reinas, llegan este año a la par a la ciudad de Talavera. Así, del 27 al 29 de agosto se llevarán a cabo distintas actividades que llenarán la ciudad “de teatro e historia”.

El concejal de Promoción Cultural, Carlos Gil, ha destacado que este año estas dos actividades se unen a pesar de tener entidad propia por sí mismas, con el objetivo de “seguir trabajando, teniendo en cuenta todos los temas de excepcionalidad que conlleva hacer actividades en estos tiempos que estamos viviendo”.

El edil ha asegurado que “cuidaremos los detalles como ya hicimos con el Festival de Jazz hace unas semanas, con mucha precaución pero con la alegría de que se pueda celebrar”. Igualmente, ha comentado que ahora “toca esperar” a los diferentes decretos que verán la luz en los próximos días desde el Ministerio de Sanidad, pero cree que “no van a interferir en el desarrollo de estas dos actividades que este año llegan de la mano”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Always Elvis, Benedicto Tapetado, ha señalado que este año no se podrá realizar la tradicional obra de Las Dos Reinas, pero “queda en stand by y esperamos que podamos disfrutar de esta actividad el año que viene, cuando queremos traer algo muy especial con motivo de los 670 años de la muerte de Leonor Guzmán”.

En cuanto al VII Festival Nacional de Teatro ‘Ciudad de Talavera’ MEIM, Tapetado ha destacado que será un poco “reducido, limitado, con prudencia pero con la alegría de que se pueda realizar”. Para Benedicto Tapetado, se trata de un festival que nace con la intención de “fomentar y promocionar el teatro y las artes escénicas buscando espacios al aire libre que son historia viva de la ciudad”.

Cuatro actividades para “disfrutar de teatro e historia”

En cuanto a las actividades que se llevarán a cabo, comienzan el jueves 27 de agosto con una ruta guiada por los lugares históricos de las Dos Reinas, con David Fernández como guía. Comenzará a las 21:30 horas y saldrá desde la Plaza del Pan. La entrada costará 5€ y será con aforo limitado. La plaza se puede reservar en el teléfono 659 158 161.

El viernes 28 se llevará a cabo una ponencia sobre “La historia de las dos reinas” a cargo de David Fernández y Carlos Peinado, a partir de las 20:30 horas en el Centro Cultural El Salvador. A las 22:00 horas, se llevará a cabo la tradicional ‘cena medieval’ en la terraza El Salvador, con un precio de 15€ para la que será imprescindible ir caracterizado de época. Para ambas actividades es necesario reservar en el teléfono 659 158 161 o bien por correo electrónico al email betaga13@gmail.com.

El sábado 29 llega a escena la representación de la obra ‘Casandra’, de la Compañía de Sevilla, con Marina Miranda como protagonista (nominada a ‘Mejor Actriz Protagonista en los XXII Premios MAX). Comenzará a las 22:00 horas en la Puerta de Sevilla y el aforo será limitado a un máximo de 150-175 personas. Como en los casos anteriores, es necesario hacer una reserva en el teléfono 659 158 161 o bien por correo electrónico al email betaga13@gmail.com.

Para todas las actividades será imprescindible cumplir con las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias, como el uso obligatorio de mascarilla o cumplir con la distancia mínima de seguridad.