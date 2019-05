La Corporación Municipal guarda unminuto de silencio por las mujeresasesinadas en el mes de mayo

En la puerta del Ayuntamiento, la teniente de alcalde y concejal de Igualdad, en funciones, Ana Santamaría, ha leído un escrito titulado ‘ERES UNA MUJER EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO’ en el que se detallan diferentes situaciones en las que se producen situaciones de violencia tales como “cuando tu novio, marido o compañero te golpea, te insulta, te amenaza, te hace sentir humillada, estúpida e inútil, eres una mujer en situación de violencia de género”.

El texto también especifica que las mujeres están en situación de violencia de género “si tu pareja te impide ver a tu familia o tener contacto con tus amistades, si no te deja trabajar o estudiar, si te quita el dinero que ganas o no te da lo que precisas para las necesidades básicas de la familia pudiendo hacerlo, si te controla, te acosa y decide por ti, si te descalifica o se mofa de tus actuaciones, si te castiga con la incomunicación verbal o permanece sordo ante tus manifestaciones, si te desautoriza constantemente en presencia de los hijos, invitándoles a no tenerte en cuenta o si te impone el acto sexual”.

RELACIÓN DE MUJERES ASESINADAS EN EL MES DE ABRIL

En total, han sido asesinadas 2 mujeres asesinadas: