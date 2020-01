El concejal de deportes del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Sergio Gutiérrez, ha salido al paso de la polémica que se ha suscitado por la negativa del gobierno municipal a celebrar el Campeonato del Mundo de Motocross al coincidir la fecha con la celebración de la fiesta de LAS MONDAS.

“Ese ha sido el principal problema” ha argumentado Gutiérrez en la misma línea mantenida por la alcaldesa, Tita García Élez.

El concejal ha añadido que el gobierno quiere traer a Talavera “todo tipo de competiciones, pero coincidía con la fiesta, por excelencia, de los talaveranos y la comarca, por lo que no era recomendable: no hay alojamiento suficiente y no se podría dar calidad en el servicio lo que provocaría que se diera una mala imagen de Talavera”.

Sergio Gutiérrez ha declarado que se trató de negociar el cambio de fechas con la organización del Mundial de la mano de Moto Club Talavera “pero el promotor tenía cerrado el calendario de competiciones y no se pudo cambiar”.

A pesar de ello, “el gobierno no va a renuncia al Motocross y vamos a seguir trabajando para volverlo a traer, pero en este caso la prioridad eran las Mondas”, ha añadido. En breve se van a presentar tres eventos importantes de Motocross que se van a celebrar en Talavera.

El concejal ha calificado de “vergonzosa y lamentable la actitud del PP que exige ahora algo que no defendió en 2017 y 2018; ahora lo defiende como oposición cuando no lo ha hecho como gobierno”.

Y con respecto a Vox, Gutiérrez le ha pedido a la formación de Abascal “que deje de mentir a la ciudadanía porque la respuesta que se le dio en el pleno sobre este asunto fue lo suficientemente convincente y aclaratoria. A lo mejor no le llegó la información porque el portavoz no fue al pleno y sus compañeros quizá no se enteraron”.

El concejal de deportes ha acusado a VOX de “actuar de manera desleal y les pedimos que hagan una política constructiva para la ciudad”.