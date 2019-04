Clavero pide a los partidos que no hagan política con el tren

El comité de empresa de ADIF ha pedido a los partidos que no hagan política con el tren y trabajen para mejorar la línea.

Es el ruego del presidente del comité, Enrique Clavero, que recuerda que con las elecciones todo el mundo se acuerda del ferrocarril. En declaraciones a COPE Talavera, ha manifestado que confía en que las mejoras que se han iniciado y que llevarán al cierre un mes de la línea Madrid-Expremadura en el tramo Humanes Monfrague continúen. Obras anunciadas ayer por la consejera de Fomento, Agustina García, que confirmaba que el Ministerio de Fomento cerrará la línea para eliminar varios terraplenes.

Es un práctica habitual, ha dicho hoy Clavero, para hacerlo a la mayor brevedad posible. Si no se corta la vía se tardaría mucho más. El presidente del comité de empresa ha pedido a ADIF mayor número de trabajadores para que se tarde lo menos posible. Con estas obras, ha añadido, se mejorará la seguridad y por tanto la velocidad porque los trenes nuevos que se están incluyendo en esta línea no son realmente nuevos y van a seguir dando problemas. Los nuevos no llegarán hasta dentro de dos años. Tras las elecciones Enrique Clavero anuncia el comienzo de una nueva campaña de movilizaciones para reclamar un ferrocarril “decente”.

Aunque se desconoce las promesa de los partidos en sus distintos programas les ha recordado que desde hace muchos años desde los sindicatos se ha venido solicitando el desdoblamiento y la electrificación de esta vía que se ha quedado obsoleta y que necesita ya que se la empiece a tener en cuenta.