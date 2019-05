Ciudadanos facilita la lectura de su programa a las personas con discapacidad

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha presentado el Programa electoral de Lectura fácil destinado a las personas con discapacidad para favorecer la plena integración de este colectivo en su decisión y ejercicio del voto en las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Acompañada del candidato a las Cortes por la provincia, David Muñoz y la candidata a la Alcaldía de Talavera de la Reina, Susana Hernández, Picazo ha explicado que “somos el único partido que ha presentado su programa electoral en lectura fácil para las personas con discapacidad”, destacando que “en estas elecciones, como en las generales, las personas con discapacidad podrán votar y queremos que lo hagan con todas la garantías. Queremos en definitiva que la Castilla-La Mancha del siglo XXI que quiere Ciudadanos sea para todos los ciudadanos, que nadie se quede atrás”.

La candidata regional ha expuesto que “le pedimos la confianza a los castellanos manchegos porque Ciudadanos es el único partido que puede dar impulso a nuestra región y estamos seguros que el próximo 26 de mayo vamos a poder celebrar que ganan los castellanomanchegos”, manifestando que “le pedimos la confianza a los castellanos manchegos porque Ciudadanos es el único partido que puede dar impulso a nuestra región y estamos seguros que el próximo 26 de mayo vamos a poder celebrar que ganan los castellanomanchegos. Queremos que gane CLM, queremos modernizar e impulsar nuestra región. Ganará CLM, no porque gane Ciudadanos, que lo va a hacer sino porque ganen todas las políticas, porque va a haber más empelo, porque se va a mejorar la educación y la sanidad, tantos ámbitos que ya nos merecemos una oportunidad”.

Picazo ha valorado que “vamos a ver cómo queda el arco parlamentario el próximo 26 de mayo. Confiamos en nuestra capacidad de haber llegado a los castellanos manchegos. Si son necesarios los pactos, lo que vamos a hacer es tomarnos muy en serio la política de CLM y hacer un proyecto regenerador, moderno y que impulse esta comunidad”

Por su parte, la candidata de la formación naranja en Talavera, Susana Hernández, ha manifestado que “los ciudadanos me han pedido principalmente que, por fin y de una vez por todas, Talavera esté en la agenda regional” y ha señalado que “es un sentir general, y que yo mismo comparto, que durante años la ciudad ha estado totalmente desaparecida de la agenda regional y la política municipal no ha dado respuesta a las necesidades. No ha encontrado las fórmulas en materia de empleo que se necesitaba en Talavera, por citar solo alguna de las necesidades que tiene nuestra ciudad”.