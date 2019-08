Cientos de talaveranos despiden al “cura de los pobres”

El Arzobispo de Toledo, D. Braulio Rodríguez, ha presidido esta mañana en la iglesia Colegial Santa María la Mayor de Talavera el funeral por el Padre David Rodríguez Luna. Un joven sacerdote de 40 años cuya muerte este jueves, por parada cardiorrespiratoria cuando iba a oficiar una misa en el tanatorio del municipio, ha conmocionado a toda la diócesis. D. David era conocido como “el cura de los pobres” por su importante labor a favor de los más necesitados. Era titular de la parroquia Jesucristo Redentor del barrio de Santa María y asistía también a los barrios de S. Antonio y “El Paredón”, además de dar servicio al Destacamento Militar del Cerro Negro y al cementerio.

El vicario episcopal de Talavera D. Felipe García Díaz Guerra ha manifestado que “en la amplísima actividad pastoral que ha desarrollado con su vitalidad, su capacidad de iniciativa, su atención a la parroquia y su amor a los pobres nos deja un hueco muy grande. Esperamos que lo que él tantas veces predicó que es la esperanza en la vida eterna pues haya encontrado la luz de Jesucristo resucitado, que es también para nosotros un motivo de esperanza y de aliento en la propia misión”.

El funeral ha llenado la Colegial donde cientos de talaveranos han querido darle el último adiós. Como Henar Hernanz delegada de Manos Unidas de Talavera organización por la que D. David trabajó sin descanso: “Me siento muy agradecida al señor por haberme puesto en el camino a D. David. Él me ha enseñado todo lo referente a los pobres, a los que nada tienen. Me ha hecho ver la riqueza que hay en el fondo de cada uno; como dice S. Pablo cuando das, incluso como él de lo que no tenía, es una maravilla lo que recibes. Lo siento, adiós amigo, hasta siempre”.

Entre muchas otras iniciativas, D. David puso en marcha hace ocho años la Feria de Dulces de Monjas de Clausura para ayudar a las comunidades religiosas empobrecidas. La Galería Cerdán acogía esta feria. Su propietaria Sara Tornero ha comentado muy afectada que “me supone un dolor grande pero me siento contenta porque sé que está en el cielo porque es un santo. Hemos vivido cosas muy bonitas, es grandísimo”.

Jóvenes sacerdotes han portado a hombros el féretro hasta la puerta del templo desde donde ha sido trasladado en un vehículo hasta la localidad de Belvís de la Jara, de la que es natural su padre, donde ha sido enterrado.