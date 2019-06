La CHT colabora con el Ayuntamiento de Talavera para mejorar los problemas de caudal

La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, ha agradecido “el tono y la rapidez” de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para analizar los problemas del estado del río, tanto desde el punto de vista medioambiental por la falta de caudal, como para trasladarle al presidente el “problema que estamos sufriendo de la propia salud pública con las plagas de mosquitos o las balsas de algas que aparecen verano sí y verano también”.

Ante la petición que se ha hecho desde el Ayuntamiento, la alcaldesa ha dicho que la reunión ha sido “fructífera”, para “buscar soluciones de forma conjunta y, sobre todo, para lo que nos interesa que es solucionar los problemas de los ciudadanos, esas plagas de mosquitos que afectan a los viandantes de la ciudad en el día a día; y también a muchos empresarios, que tienen negocios cerca de la ribera del río, y encuentran que estos insectos están comiéndose, literalmente, sus establecimientos”.

Así lo ha trasladado la alcaldesa tras la reunión mantenida con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Antonio Yáñez; y con el Comisario de Aguas, Javier Díaz-Regañón; y en la que ha asistido acompañada por el concejal de Patrimonio y Política Medioambiental Sostenible, Sergio de la Llave; y la concejala de Ciudad Saludable y Consumo Responsable, Marta Ramos.

Según ha comentado la regidora talaverana, desde el Ayuntamiento ya se están ejecutando unas medidas rápidas a través de un plan directo sobre el tema de los mosquitos, de la mano del trabajo de unas empresas especializadas en desinfección. Sin embargo, en la zona de las riberas no se puede actuar directamente, ni en el ámbito de la limpieza ni de la desinfección, porque “no tenemos autorización de la CHT”. La alcaldesa ha recordado que existe una autorización de 2013, pero está caducada; por tanto, se necesita la colaboración de este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

En esta primera toma de contacto con el presidente de la CHT para abordar el tema de las plagas de mosquitos, la alcaldesa ha puesto de manifiesto que “no tenemos tiempo para esperar”. Ante esta demanda, desde la Confederación se han comprometido a tramitar la autorización de forma rápida, para que una vez que esté gestionada “nos la puedan conceder de forma automática”. Desde la CHT “entienden que tenemos una dificultad, y es que no podemos fumigar en un margen sí y en otro no, porque si no el problema sigue estando”, por eso es esencial que pueda actuarse de forma integral en toda la ribera.

Sensibilidad para buscar soluciones a corto plazo en el caudal

Igualmente, García Élez se ha referido a la afectación sobre el río Tajo por la falta de un caudal ecológico, algo a lo que el presidente ha sido “sensible” para buscar soluciones a corto plazo. La alcaldesa ha reiterado que las sentencias del Tribunal Supremo ya han dicho que “hay que revisar los planes hidrológicos que se están confeccionando y que se tenga en cuenta su sentencia”, pero ha subrayado que “no podemos esperar a que esto se contemple en los nuevos planes hidrológicos, porque la realidad es que hoy tenemos un problema por culpa de esa falta de caudal y que está causando un problema para la salud pública”.

García Élez ha recordado que el desembalse al cauce natural del río puede contribuir a mejorar el estado del Tajo, en cantidad y en calidad, y que se puede notar y mucho en todas las localidades y ciudades por las que pasa el río; al tiempo que ha señalado que el desembalse que juega contra los intereses y la mejora de los problemas en el Tajo medio es el trasvase Tajo-Segura.