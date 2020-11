Cerca de cien denuncias de policía por incumplimientos, durante el fin de semana en Talavera

La portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Talavera, Flora Bellón, ha calificado de "fin de semana complicado" este primer fin de semana desde la aprobación del toque de queda. A pesar de ello, la policía municipal ha levantado 79 actas de denuncia, 32 durante la noche del viernes y por los siugientes motivos: 12 por no usar mascarilla, 8 a establecimientos que habían incumplido el horario, 2 cierre de 2 establecimientos y 10 actas de denuncia a personas que se reunieron en grupos de más de 6; y el sábado, 47 denuncias, de ellas 21 denuncias por no llevar mascarilla, 8 por reuniones de más de 6 personas, 10 denuncias a establecimientos que estaban abiertos fuera del horario permitido, una denuncia por no guardar la distancia de seguridad, 6 denuncias por consumo de sustancias prohibidas y una de alcoholemia.

"En total -ha concluido Bellón- son un total de 79 denuncias a las que hay que sumar las 13 actas levantadas por la Policía Nacional, en cuanto al control de lo que son las medidas restrictivas.

La portavoz del gobierno ha añadido que "es lamentable tener que asistir a un toque de queda que nos impide la movilidad y sin embargo ver cómo la policía local se ve obligada a interponer denuncias. Y lo va a seguir haciendo porque esto no es una broma. Las cifras no son buenas y si no ponemos medidas individuales a un problema de salud colectiva que tenemos en la ciudad de Talavera de la Reina, vamos a ir a más restricciones".

Flora Bellón ha advertido que desde el Ayuntamiento se va a seguir "siendo rotundos y vamos a seguir haciendo ese llamamiento. Todo el mundo está comprobando que están aumentando los casos de contagios, pero es que también están aumentando los fallecimientos, también se están empezando a colapsar los centros sanitarios y si entre todos no ponemos una solución individualizada a un problema que es colectivo vamos a ir cada día a más y más medidas restrictivas".