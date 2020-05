Cáritas Talavera desmiente el desabastecimiento pero recuerda que toda ayuda es buena

Hay un Whatsapp que está circulando por Talavera con un mensaje que asegura que Cáritas necesita alimentos porque el almacén se está quedando vacío. Una urgencia que el párroco de Cáritas, Vicente Domínguez, desmiente totalmente.

No duda de que se trate de un whatsapp “fruto de la buena voluntad de quienes a lo mejor por ser voluntarios que llevan 2 meses sin venir por Cáritas debido al confinamiento, se han empezado a inquietar y han creído necesario pedir esa ayuda”.

“Es cierto -añade Domínguez- que es desproporcionada la atención que estamos dando pero también que se han multiplicado las donaciones que estábamos recibiendo sin hacer ninguna llamada, porque la gente tiene suficiente sentido común para intuir que hace falta colaborar más que antes. También es verdad que en lo que llevamos de pandemia hemos recibido más de 2.000 llamadas telefónicas, más de 50 diarias en las oficinas. Intentamos atenderlas todas aunque haya quien se queje de que no cogemos el teléfono y es que no damos abasto, también atendemos a los que vienen y no nos resulta fácil. Hemos recibido 750 correos electrónicos y 200 whatsapp. Llevamos atendidas unas 779 familias y eso ha supuesto para nosotros más de 30 toneladas de alimentos en estos 2 meses”.

“Se ha multiplicado por tres la ayuda a las familias o algo más pero la gente se está volcando y respondiendo a esa llamada generalizada de ayuda”

A río revuelto, ganancia de pescadores

Pero no todo es bienintencionado. Domínguez lamenta que a veces haya quien se pueda querer aprovechar de la situación. “Te encuentras con casos que no sabes hasta dónde llega la necesidad o no porque esto es un lío, hay muchas familias pasándolo fatal pero luego otras que te responden extrañamente cuando les ofreces la ayuda”.

El párroco nos cuenta que ayer mismo entraba alguien en la parroquia de S. Andrés por la tarde y “me venía a demandar ayuda para comer, porque decía que no tenían nada en casa y le dije: no te preocupes mujer, yo te preparo mañana unos pollos que tenemos en el almacén, tenemos corderos de una iniciativa solidaria de ganaderos, te damos un poco de carne y verduras; me dijo que no quería ir que le diera dinero en ese momento”.

“Entonces te dices ¿que está pasando con nuestra gente necesitada? Yo sé que esto es poco correcto pero me siento muy castigado.

“Estamos atendiendo a la gente que veníamos acompañando antes de la pandemia, que si antes estaba mal ahora están peor y a algunas solicitudes nuevas a las que no llegamos les pedimos que vayan al banco de alimentos del Ayuntamiento y no quieren”.

Dice Domínguez que se esfuerzan en contrastar los relatos de quienes van a contarles situaciones para que no se de a quien no lo necesita pero “ es dificilísimo”.

También se están encontrando con quienes “hemos ofrecido la bolsa de trabajo para recoger cerezas en la Vera una y no quiere ir nadie y la gente que quiere no puede porque que son inmigrantes sin papeles esto es un poco injusto”.

“Me parece injusto que haya puesto Cáritas Diocesana un autobús para llevar a Huelva a quienes quieran trabajar y la mayoría sean inmigrantes porque no hay nadie que quiera ir”.

Grandes gestos de solidaridad de mucha gente

El sacerdote termina con un reconocimiento a todos aquellos que están colaborando. “Tenemos que estar eternamente agradecidos a la ciudad de Talavera, al buen pulso solidario que hay y la gente que sin alharacas entiende que hay que arrimar el hombro y lo está arrimando. Ahora mismo en una parroquia están recogiendo leche y alimentos, también todos los colegios religiosos se han volcado con sus AMPAS a participar, pero lo que pasa es que no sale en los medios, no se publicitan, pero están constantemente colaborando, instituciones, las Cofradías de Semana Santa parte de los gastos que no han tenido los han destinado a comprar alimentos y por eso hemos podido ofrecer esa ayuda de 30 toneladas porque hay mucha gente detrás. Hoy una familia ha venido a donar 200 litros de leche. Gracias a Dios hay muy buen tono de solidaridad y de compartir de la gente de Talavera, que va a hacer posible que hagamos frente a esta necesidad”.