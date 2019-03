Camacho deja la primera línea de la política tras 28 años en cargos públicos

El histórico dirigente socialista, José Miguel Camacho, ha quedado fuera de las listas del Congreso y el Senado que ayer hacía públicas el PSOE de Castilla la Mancha. Hasta hace sólo unos días era diputado nacional por Toledo. Volverá, después de 28 años, a su puesto de trabajo en el Instituto de Ciencias de la Salud.

En declaraciones a COPE, Camacho ha comentado que “es una decisión de mi partido hablada, dialogada y parece lógico que después de tantos años haya renovación”. Se ha mostrado además “muy satisfecho y muy agradecido por haber tenido la oportunidad de representar a mi partido a lo largo de estos años tanto en el Congreso como en el Senado”. Son dos las legislaturas que ha estado en el Congreso aunque ninguna completa, la primera sólo duró unos meses, y cuatro en el Senado pero además ha ocupado otros cargos públicos.

1991-95 Concejal en el Ayuntamiento de Talavera

1995-99 Concejal y Diputado regional hasta el 97 cuando es nombrado Delegado de la Junta en Toledo, cargo que ocupa hasta el año 2000

2000-2016 Senador

2016-2019 Diputado nacional

1998-2010 secretario general del PSOE en Talavera de la Reina

De la larga etapa en la Cortes Generales, Camacho ha comentado que ha tenido la suerte de vivir muchos acontecimientos importantes de nuestro país “pero me llevo la relación personal en primer lugar con lo compañeros del grupo parlamentario pero también con el resto porque “la relación con muchos de ellos es muy estrecha y gratificante y va más allá de las peleas desde el atril que se ven en los medios”.

El dirigente del PSOE considera que en su trabajo “como todo en la vida ha habido luces y sombras, cosas que han salido bien o muy bien y otras que no han salido como me hubiera gustado pero, sin ánimo de alardear que no me gusta, he tratado de poner mi granito de arena y espero que con el tiempo las cosas pendientes vayan saliendo”. Da por zanjada también su etapa municipal y cree que la lista será renovada y novedosa que refleje la sociedad actual “yo ya aporté lo que tenía que aportar”.

A partir de ahora se dedicará a su trabajo en el ICS en el lugar que le corresponda porque la plaza de Camacho fue amortizada por la Junta de Comunidades durante el mandato de Cospedal. Pero no deja la política del todo sino que se pone a disposición del partido para continuar colaborando especialmente en las campañas electorales “yo no me voy de la política, me gusta y creo que es un instrumento importante para ayudar a la gente y si puedo serle útil a mi partido seguiré trabajando donde se me diga. No pienso estorbar quiero ayudar a que Sánchez y Page vuelvan a ser Presidentes y Agustina García Élez alcaldesa".

Nacido en Pesquera (Santander) pero talaverano de adopción, José Miguel Camacho era en 1991, fecha en la que entra en las listas municipales, un funcionario del Estado con plaza de administrador del entonces Centro Regional de Salud Pública hoy Instituto de Ciencias de la Salud.