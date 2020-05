La cacerolada de Plaza de España de Talavera de la Reina convocada para esta tarde a las 20:00 h, la hora de los aplausos pero también la de los paseos y el deporte para adultos, ha sido espontánea y no ha estado promovida por ningún partido político. Ha seguido la convocatoria que se ha hecho a nivel nacional y que ha sido secundada en otras ciudades de España.

En torno a una veintena de ciudadanos se ha acercado hacia las ocho de la tarde de este domingo, 17 de mayo, a la plaza de España en Talavera desde la calle Trinidad para protestar contra la gestión de la crisis que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. La convocatoria con el lema "Sánchez dimisión" y "libertad para el pueblo" de lo que ya se conoce como "la revolución de las cacerolas" sigue el ejemplo de lo que ocurrió hace una semana en la calle Núñez de Balboa de Madrid y que se viene repitiendo en la calle Ferraz, en la que se encuentra la sede del PSOE. En el caso de Talavera y puesto que no ha sido numerosa la presencia de ciudadanos, no han tenido problema en guardar la distancia de seguridad. Los manifestantes no estaban parados. La convocatoria decía: "llévate guantes, mascarilla, la bandera de España y la cacerola".

Ha durado alrededor de media hora y en todo momento se han escuchado las cacerolas como puede verse en el vídeo.

Ningún partido político ha estado detrás de esta convocatoria de Talavera. David Moreno, portavoz de VOX en nuestra ciudad, ha comentado a COPE que aunque les había llegado la convocatoria, no había salido de esta formación política.

VOX Talavera prepara una manifestación para el próximo sábado, 23 de mayo, que se llevará a cabo mediante caravana de coches y para la que han solicitado permiso a la Delegación del gobierno en Castilla-La Mancha.