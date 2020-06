Bayuela prepara un mural de cerámica "para recordar a los héroes de la pandemia"

Castillo de Bayuela prepara un mural para recordar a los héroes de la pandemia.

(FOTO de portada: el diseñador trabaja en un boceto del mural)

El concejal de cultura, Felipe Pulido, ha comentado que “hemos atravesado un momento excepcional en nuestro país y también en nuestro pueblo y en el momento en el que nos planteamos la supresión de las fiestas patronales y de los veranos culturales de la Villa, que hacemos cada año, pues nos planteamos realizar algo que tuviese un motivo cultural. Entonces se nos ocurrió desde el equipo de gobierno municipal elaborar un mural que sirviese de homenaje y de recuerdo a la actuación de toda la gente del municipio de Castillo de Bayuela contra la pandemia de Covid-19 y también de todos los profesionales que han ayudado a salir de la situación”.

Así, en el mural aparecerá un miembro de la Unidad Militar de Emergencias, “que hay que recordar que fue uno de los primeros pueblos de nuestra Comunidad Autónoma en los que actuó la UME, también un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso un Guardia Civil, un sanitario y estarán representados en el mural, en un lugar protagonista, los voluntarios que han contribuido durante estos meses a frenar la pandemia en Castillo de Bayuela”.

El concejal de cultura ha comentado que “aquí hemos tenido un equipo de gente del pueblo, de todas las edades desde las señoras más mayores que han elaborado mascarillas a la gente joven que han salido a desinfectar las calles y a recoger la basura. Tenían que esta representados esos voluntarios y lo haremos en la imagen de una señora mayor de nuestro pueblo, Elena, que entrega una mascarilla a un niño”.

Pulido ha añadido que el texto dirá que “A la villa de Castillo de Bayuela y a todos los héroes que contribuyeron a frenar la pandemia”.

Otro elemento a destacar del mural será una panorámica del pueblo “y debajo de esa imagen hemos incluido elementos del retablo de cerámica de la iglesia conocido como la Capilla Sixtina de Ruiz de Luna” una de las obras más emblemáticas del ceramista talaverano.

El diseño lo va a realizar Lucas Fernández, diseñador gráfico y colaborador habitual de los carteles del premio Deza de poesía, mientas que su elaboración correrá a cargo del ceramista Miguel Ángel Martín de Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina.

Aún no se ha decidido la ubicación del mural, que será de unos tres metros de largo, ni la fecha de inauguración pero “queremos que sea una celebración bonita, de recuerdo de todas las personas que se ha marchado, aunque hemos tenido la fortuna de que el virus no ha entrado mucho y lo poquito que ha entrado se ha sabido controlar muy bien, gracias esa colaboración que destacamos de todo el pueblo. Queremos que cuando se inaugure se sienta ese calor que no hemos podido tener durante estos meses y estar todos juntos. Que sea un acto que sirva de homenaje, de recuerdo y de orgullo de esa actuación por parte de todos los vecinos de Castillo de Bayuela y de todas las personas que han contribuido a salir cuanto antes de esta situación tan dura y tan trágica”.