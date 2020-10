El Ayuntamiento promete incentivos para reactivar la hostelería de Talavera

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina va a iniciar una ronda de contactos con los hosteleros de la ciudad para poner en marcha incentivos de reactivación para el sector. El objetivo es buscar y estudiar soluciones que contribuyan a paliar los efectos negativos de la pandemia en estos negocios, ha señalado el concejal de Hacienda y Contrataciones y Seguimiento de las Concesiones, Luis Enrique Hidalgo.

Para ello, se va a comenzar con reuniones entre la Concejalía de Artesanía, Comercio y Turismo y a través de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo en la ciudad, así como con la Asociación de Hostelería de Talavera, recién presentada en sociedad esta misma semana.

Entre otros aspectos, se abordarán mejoras extraordinarias en la ordenanza municipal con la intención de ampliar la habilitación de ocupación en la vía pública, por las terrazas, hasta el próximo mes de diciembre, así como otras medidas encaminadas al incentivo del consumo local. De esta forma, se pretende proteger al sector frente a las nuevas medidas recogidas en la resolución y que incluyen limitaciones y restricciones en el ámbito de la hostelería y la restauración.

Desde el equipo de Gobierno, pretenden poner en común las posibles soluciones y respaldar y apoyar al sector hostelero en beneficio de estos empresarios y empresarias que necesitan, más que nunca, de un acicate para continuar con su actividad. Hidalgo ha remarcado que, desde el inicio de la crisis “el equipo de Gobierno ha estado en permanente contacto con los hosteleros, empresarios y asociaciones del gremio para tomar medidas que palíen el impacto de la crisis sanitaria en sus negocios”.

Desde el PP, el senador, Francisco Cañizares, el presidente provincial del PP, José Julián Gregorio y el presidente del PP de Talavera Santiago Serrano, han pedido a las administraciones “que no criminalicen a la hostelería” porque no son los culpables de la expansión de la Covid-19. También han solicitado al Ayuntamiento, la Junta y el Estado “medidas urgentes” para la supervivencia de un sector “clave” en la economía talaverana.

Así se han pronunciado hoy tras reunirse con varios hosteleros para tratar los problemas por los que atraviesa el sector. Al encuentro han acudido también los concejales del Grupo Municipal Popular, Gelen Delgado, Javier Muñoz-Gallego y César Higueruela.

Serrano ha reivindicado la importancia que este sector tiene en Talavera, que incluso ha revitalizado zonas en la ciudad “y tiene un peso muy importante en la economía local fundamental”. Ha dejado claro que los hosteleros “no son los culpables de la transmisión del virus, ya que han realizado “un gran esfuerzo en la adopción de medidas de seguridad para paliar la pandemia”. Por eso, dado el actual momento en que vivimos con un cierre de Madrid “que va a ser letal para la comunidad y nuestra ciudad, tenemos que mirar por un sector como la hostelería del que dependen muchos empleos y familias”.

Así, ha avanzado las líneas en las que trabaja el PP desde Talavera en un momento en que están en fase de elaboración las nuevas ordenanzas fiscales. Por eso, desde el Grupo Municipal Popular plantearán como propuestas o a través de alegaciones lo que les han trasladado desde el sector hostelero. Además, reclamarán ayudas directas en los presupuestos municipales que deben darse en dos fases; en una primera de tributación, cero tasas y cero impuestos a cero actividad, y una segunda para encontrar la forma para ayudar de manera directa al sector en los presupuestos municipales.

Por su parte Francisco Cañizares ha resaltado que “Talavera no se puede permitir el lujo de abandonar a un colectivo que genera riqueza y empleo en la ciudad”. Por lo que ha lamentado que tanto la alcaldesa Agustina García como el presidente de la Junta, Emiliano García-Page “se están olvidando de la hostelería y cuando no lo hacen es para ponerle medidas restrictivas que no impiden la proliferación del virus y machacan al tejido productivo de ciudades como Talavera”.

Por eso, ha insistido en que el Ayuntamiento, la Junta y el Estado deben tomar medidas de apoyo al sector hosteleros, como las que plantea el Partido Popular, la prórroga de los ERTES hasta marzo de 2021, ayudas directas al ocio nocturno, así como a empresas que puedan demostrar que han sufrido pérdidas que les puedan llevar a la quiebra durante el año 2020.

El IVA súper reducido para el sector hostelero, cuota cero a ingresos cero, reducciones de la cuota de la Seguridad Social a negocios con cierre total o parcial, bonos de descuento para atraer turismo, son otras de las medidas del 'populares', a las que se suman la apuesta por la competitividad y la flexibilidad burocrática, campañas de potenciación y defensa de estos sectores, apostar por proyectos de desarrollo turístico y hostelero con fondos europeos, así como ayudas económicas a negocios con pérdidas de más del 40 por ciento y que demuestren viabilidad.

José Julián Gregorio, se ha referido a la reunión que mantuvo el presidente del PP nacional, Pablo Casado, con el comité ejecutivo de hostelería de España para escuchar las reivindicaciones del sector, “y en el PP estamos de acuerdo en que los ERTE se prorroguen hasta marzo 2021, en que los establecimientos cerrados tengan cien por cien exención y que las ayudas europeas se empleen para la dinamización del sector hostelero y turístico español”.

Por eso, ha reiterado, para el Partido Popular “es muy importante ayudar a un sector que que tiene un gran número de empleados y no podemos consentir que se produzca una debacle en el empleo y en el empresariado sel sector hostelero”.